Růžové šatičky, kravaty, lavičky i brčka. Kina opanoval fenomén Barbie. Hudební film s Margot Robbie a Ryanem Goslingem vydělal zatím celosvětově přes miliardu dolarů a dostal se do elitní pětice snímků, které to jako jediné po pandemii dokázaly. Je z něj hit, o jakém se producenti neodvažovali snít. A ve který doufali všichni kinaři.

Margot Robbie s diváky filmu Barbie. | Foto: se svolením Vertical Ent

„Já to říkala, že točíme bombu,“ svěřila se šťastně Margot Robbie při jedné z posledních premiér, kdy už byla známa rekordní čísla. A Barbie frčí dál a dotahuje podle údajů Box Office Mojo prozatímního letošního vítěze Super Mario Bros. ve filmu, který má na kontě přes miliardu a čtvrt milionu diváků.

Užívají si to i fanoušci. Diváci i divačky berou kina útokem, většina samozřejmě stylově v růžové. V Americe si mohou přes Airbnb pronajmout v Malibu růžový Dům snů a koupat se v růžovém bazénu, k mání jsou růžová auta, brusle, oblečení, lodičky či zmrzlina.

V Londýně „přejmenovali“ fanoušci zastávku metra z Barbican na Barbie CAN (londýnská Transport of London ovšem oznámila, že jde jen o fotoshop na sítích a žádné změny nechystá), u Tower Bridge se usídlil růžový stroj času Tardis a v Chicagu si můžete dát kávu v Barbie pop-up kavárně.

Margot Robbie s diváky filmu Barbie.Zdroj: se svolením Vertical Ent

Populární aplikace bairbie.me dále člověka na fotografii pomocí zadaných dat promění na Barbie (některé bezpečnostní weby, mimo jiné Gearrice.com, ovšem upozorňují, že s daty, jež službě uživatel poskytne, se může volně nakládat bez práva na náhradu).

Kina zrůžověla

Česká hračkářství zatím nijak mimořádný průlom v prodeji panenek od Mattela nepozorují, zato kinaři si mnou ruce. V tyto dny má podle UFD na kontě přes 440 tisíc diváků a publikum je stále hladové. Chodí dívky, matky a dcery, mladé partičky i starší, kteří jsou prostě jen zvědaví. Předsálí kin se proměnila v Barbieland. Ve frontách postávají dívky v růžových halenkách a minišatech, čelenkách, punčochách, v rukou růžové kabelky, některé vybavené růžovými brčky. Z Barbie je zkrátka miláček prázdninových kin.

Trailer k filmu Barbie:

Zdroj: Youtube

Roli v tom měl i šikovný obchodní trik Barbenheimer – spojení dvou očekávaných premiér, kdy s růžovým světem prsaté blondýnky vstoupil do kin i žánrově odlišný, podstatně temnější Oppenheimer. I ten má mimochodem skvělá čísla. U nás přesáhl hranici dvou set tisíc diváků a je na druhé příčce za Barbie. Dvojice trumfla i Indianu Jonese, který po pěti týdnech zůstává na 188 tisících.

Návrat diváků

A co je nejlepší zprávou - Barbie přivedla zpět diváky, kteří se během jara kinům vzdálili. „Nevěřil bych ještě před měsícem, že to bude možné. Pracujeme v kině se speciálními programy, máme spíš náročnější publikum. Netipoval bych, že ho Barbie zaujme. Ale už na předpremiéře se strhl poprask o lístky a od té doby jsou projekce vyprodané. A to byla v prvních dnech premiéry velká vedra, skoro čtyřicet stupňů,“ kroutil hlavou vedoucí pražského kina Lucerna Bedřich Němec.

Barbie a její evropská premiéra:

Zdroj: Youtube

Podle něj se opět potvrdil známý předpoklad: přijde jeden velký biják a lidé se vrátí. Od premiéry Barbie chodí podle něj diváci na vše, od Oppenheimera až po českou komedii Nikdy neříkej nikdy. Jako by léto ani nebylo. „Na Barbie chodí nejvíc různé party a holky, občas mají chlapecký doprovod. Je zábavné je sledovat: růžové kostýmky, halenky a jiné oblečky, sedí u barových židliček a ucucávají vínko nebo rosé limonádu, kluci mají růžové kravaty. Z hlediska tržeb a návštěvnosti je to ve dvacetileté historii kina nejlepší červenec,“ shrnul Němec.

Dodal, že neodolal a sám doladil při předpremiéře svůj outfit jemně narůžovo. A připojil zajímavý postřeh – zatímco na projekcích originálního filmu s titulky se ozývá hurónský smích a různé vtipné poznámky, u dabovaných projekcí (které tvoří 20 procent) je mnohem větší ticho. „Netuším, čím to je, ale originál s autentickými hlasy oblíbených herců má asi větší šťávu,“ soudí Němec.

Růžový zázrak

Barbie plní i regionální kina. „Museli jsme v prvním týdnu přidávat projekce a zájem trvá, pokaždé je vyprodáno. Film měl velkou celosvětovou kampaň, a myslím, že někteří čeští kinaři to podcenili. Nevěřili v takový úspěch. Ale je to doslova zázrak,“ konstatoval Ondřej Šír z kina v Semilech.

Totéž hlásí šéf z Kina 70 v Prostějově Michal Zábranský. „Obrovský úspěch. Lidé tím filmem žijí, přicházejí v růžové, velmi si to užívají. A pro nás je to živá voda – jak říkají kinaři. Návštěvnost, jakou jsme v létě dlouho neměli. Platí to jak pro kina malá, tak pro multiplexy. Chodí dokonce rodiny s menšími dětmi, pro které film zdaleka není. Je zjevné, že Barbie zasahuje různé cílovky, od masového publika, co se chce bavit, přes rodiny mířící sem z nákupních center až po cinefily,“ popsal.

Jiná Barbie

Svůj první film dostala Barbie už v roce 2001 a poté se v kinech objevoval rok co rok nový titul. Jednou s louskáčkem a dokonce hudbou Čajkovského, podruhé s kouzlem Pegasu, poté i duhy, byla princeznou z Ostrova či Motýlí vílou. Zažívala dobrodružství s deníčkem, dokonalými Vánoci, hvězdami nebo Diamantovým zámkem. Věřte nevěřte, došlo i na Tři mušketýry.

Všechny snímky byly animované, střižené podle jedné šablony sloužící víceméně obchodní značce mistra Mattela. Vznikly i dva seriály. Výpadek nastal jen v letech 2019 a 2020, což lze přičíst částečně covidové době.

Zdroj: Youtube

Aktuální Barbie se vymyká prakticky vším. Kromě toho, že jde o hraný film, nese se nepokrytě v sebeironickém tónu a dotýká se aktuálních feministických témat i proměny v sociální dominanci ženy a muže. A také módních výstřelků, jež si podmaňují konzumenty. Vizuál si hraje s detaily a motivy mattelovského světa s mimořádnou pečlivostí i smyslem pro humor.

Dost bylo superhrdinů!

Neobvyklý obchodní úspěch Barbie registruje i studio Universal, které snímek produkovalo. Jde o jeho první titul s přístupností R (druhou nejvyšší), který vydělal přes deset milionů dolarů deset dnů v řadě za sebou. Zdá se, že Barbenheimer není jen dočasný divácký rozmar, nýbrž velká kulturní událost, jež rezonuje napříč filmovým publikem – jak u cílové dívčí skupiny sledující módní trendy, tak u náročnějších diváků, které oslovují u Barbie zase jiné aspekty.

Sázka na Barbie jako letní hit vyšla stoprocentně. I když její scenáristé, manželé Greta Gerwigová a Noah Baumbach, kteří donedávna patřili do škatulky nezávislých filmařů (Lady Bird nebo Manželství), dosud kroutí nevěřícně hlavou. Greta Gerwigová se navíc stala první režisérkou, která dosáhla na miliardový zisk.

A proč podle kinařů procitlá Barbie tolik táhne? „Je to jen osobní pocit. Ale řekl bych, že lidé byli už unavení ze všech Spider-Manů a dalších marvelovek a akčních komiksů,“ míní Šír. „Najednou je tu něco nového s jinou náladou, jiskrou a vtipem, sedí to k létu. Jde také o adaptaci známého fenoménu, ale v jiném stylu a s úplně jiným příběhem. Barbie prostě přišla v dobrý čas.“