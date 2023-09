Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyšle do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film snímek režiséra Tomáše Mašína Bratři. ČTK to v úterý za akademii sdělila Silvie Marková. Drama vypráví jeden z největších příběhů studené války, bratrů Mašínových, kteří se rozhodli se zbraní v ruce opustit komunistické Československo. V premiéře bude film v českých kinech uveden 26. října.

ČFTA, která stojí za udílením cen Český lev, vybírala při hlasování akademiků z 12 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Bratři se v hlasování umístily v abecedním pořadí snímky Bod obnovy, Němá tajemství, Piargy a Úsvit.

Oscarový shortlist 15 zahraničních filmů bude zveřejněn letos 21. prosince, nominace pak 23. ledna 2024. Slavnostní předávání 96. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se plánuje na 10. března 2024.

Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako osud skupiny kolem bratří Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce. Skupina se pokusila navázat na odbojovou činnost podplukovníka Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 nacisty. Při jejich činnosti zemřelo šest lidí - v Československu dva příslušníci SNB a pokladník, v NDR tři policisté.

Vrazi, nebo hrdinové?

Film mapuje roky jejich života a rodiny po druhé světové válce až po jejich útěk v Německu. Pětice mladíků s pistolemi pronásledovaná tisíci vojáků se v boji o život dotkne hranic vlastního strachu i statečnosti. Štvanice trvající 30 dní nezůstane bez ztrát na obou stranách. Pouze oba Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer se do Západního Berlína nakonec dostávají. Komunisté se však pomstí na jejich rodinách. Česká společnost je v pohledu na Mašíny rozdělena. Někteří lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.

Autorem scénáře je Marek Epstein, hlavní role ve filmu ztvárnili Oskar Hes, Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková Vilhelmová. V premiéře bude film uveden 70 let od útěku bratří Mašínů za železnou oponu.

Režisér Tomáš Mašín je vzdálený příbuzný bratrů Mašínů. V rozhovoru s ČTK na letošní Letní filmové škole řekl, že film není jejich obhajobou, ale o univerzálním souboji malého člověka proti obrovskému nepříteli. Věří i v to, že by příběh mohl být srozumitelný pro dnešní mladé lidi. „V momentě, kdy z těch kluků neděláme Rychlé šípy nebo mramorové hrdiny, ale vidíme, že jsou to normální lidé, kteří akorát žili o 70 let dříve, tak by to mladší generaci oslovit mohlo,“ míní režisér.

Režisér připravoval snímek asi deset let. Na počátku byla knížka Oty Rambouska s názvem Jenom ne strach. V první etapě příprav spolupracoval i s Janem Novákem, autorem obsáhlého románu o bratrech Mašínech Zatím dobrý. Film ale nakonec dodělal s producentem Petrem Bílkem podle scénáře Marka Epsteina. Režisér příběh konzultoval i s Josefem Mašínem, s nímž se několikrát potkal. Oslovil také historiky Petra Blažka a Jiřího Padevěta.

Tomáš Mašín je filmový režisér, scenárista a výtvarník. Jeho prvním celovečerním filmem jsou 3 sezóny v pekle, snímek získal tři České lvy. Následoval snímek Wilsonov či šest epizod TV seriálu Profesor T. Spolu s Terezou Kopáčovou režíroval televizní seriál Ochránce, který byl oceněn Českým lvem. Patří také k uznávaným režisérům v reklamní tvorbě a je mimo jiné spoluautorem scénáře k filmu Šeptej. Na začátku září vstoupil do kin jeho film Němá tajemství.

V loňském roce jako kandidáta na Oscara za Českou republiku vybrali akademici film režiséra a scenáristy Petra Václava Il Boemo. Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film, v 60. letech Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).