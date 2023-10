Co si přejete vy? Přáli jsme si se scénáristou Markem Epsteinem podat jejich příběh v lidské rovině, netahat do filmu moc politiku, ani ho neleštit, aby se podbízel. Chtěl jsem ho ponechat co nejvíce autentický. Každý režisér má své postavy samozřejmě rád, i já to tak mám. Ale mojí optikou bylo nenabízet vodítka ani návody. Chci nechat diváka, ať si hledá odpovědi na otázky – pokud nějaké bude mít – sám.

Je pro Josefa, už jediného žijícího, zadostiučinění, že film o jejich útěku za svobodou se konečně po deseti letech natočil? Myslím, že Josef je nad věcí a takhle to nevnímá. Spíš by byl rád, kdyby film změnil to polarizující napětí ohledně jejich činnosti, a kdyby lidé díky němu pochopili, o co jim šlo. Česká společnost bohužel pořád přebírá komunistický narativ o vrazích. Oni nebyli příčinou událostí, ale důsledkem, byli v třídní válce.

Vnímali to tak i v reálu? Že to bylo marné? Ano. Po letech. Když jsem si o tom s Josefem Mašínem povídal, řekl, že měli velkou vůli vrátit se zpět a udělat všechno pro to, aby Československo bylo znovu svobodné. Trénovali v americké armádě, čekali na první výstřel, na to, až k nám Západ vtrhne a zasáhne. Dlouhé roky jim sugerovali, že jsou připraveni Sověty ochromeným demokraciím pomoci. Ale nestalo se nic. Podobně jako v Maďarsku v roce 1956, kde zůstali vzbouřenci osamělí a povstání bylo krutě potlačeno. To Ctirada a Josefa strašně zklamalo.

Objevil jste během natáčení ještě nějaký jiný důvod, kvůli němuž bylo důležité natočit tenhle film? Všechny důvody jsem si formuloval předem a nevybavuje se mi nic, co by mi projekt nějak nově stvrdilo. Snad válka na Ukrajině, kde se uzurpovaný aktivně brání uzurpátorovi. Postavy v mém filmu jsou na tom podobně, k smrti odhodlané, ale také anticky tragické a jejich příběh má obrovský oblouk. Dávají všanc svůj život, jdou na hranu a riskují životy svých nejbližších. A co je pro mě nejsmutnější – celá ta mise nakonec vyjde do ztracena.

Jaké šance Bratrům v oscarovém klání dáváte? Pokora i zkušenost mi velí říct, že malé. Pro Bratry je to nicméně z hlediska akademického výběru velká pocta a také dobré P. R., které zvýší zájem o film. Vážím si toho a potěšilo mě to.

Budete pro americké akademiky Bratry nějak titulkově upravovat, abyste vysvětlil kontext příběhu, o kterém – při vší úctě – asi mnoho nevědí? Jen kosmeticky. Přidáme na začátek filmu jeden slajd s pěti šesti titulky, abychom je uvedli do souvislostí. Takový ten princip Star Wars , co bývá na začátku jejich filmů. Zjednodušeně - říše zla, která ovládla střední Evropu a bylo jen pár statečných, kteří se rozhodli zvůli a totalitě postavit.

V souvislosti s oscarovou nominací se mluvilo i o filmu Úsvit . Máte radost, že akademie nakonec vybrala Bratry? Neřeknu to poprvé a myslím to upřímně, ale já fandil Úsvitu. Bratři jsou o boji za svobodu, o schopnosti najít odvahu a nedat se. Je to aktuální, třeba v kontextu války na Ukrajině . Nicméně Úsvit komunikuje transgenderové téma, které je momentálně ve fóru a podle mě má v Americe, kde tím žijí, větší šanci.

Pro řadu lidí je asi nejkontroverznějším momentem podřezání spoutaného policajta, otce od rodiny. Jak chápete tenhle akt vy?

Vnímám to v kontextu boje, ve kterém se česká společnost zmítala. Ano, část společnosti, dokonce i někteří historici, tvrdí, že to byla vražda, protože byl dotyčný strážmistr spoutaný. Oni ale neměli jinou volbu, pokud nechtěli, aby prozradil jejich popis. Ohrozili by svou misi i své blízké. Jak jsem řekl, byli v třídním boji, který vyhlásili komunisté. Stát s pomocí armády a policie likvidoval své oponenty a jeho ozbrojené složky měly ve společnosti ultimátní moc.

Co děláte, když se tomu teroru chcete bránit se zbraní v ruce? Potřebujete zbraně. Přejdete na partyzánský způsob boje. Ten má jiná pravidla, než je regulérní válka. Zlikvidujete ozbrojeného nepřítele, aby neposkytl váš popis, protože pak by dostali vás a vaši rodinu. Není to zabití zajatce v konfliktu dvou armád. Problém je, že mnozí se na to dodnes dívají očima, které nedohlédnou brutalitu té doby.

Nikdo vás nešikanuje, nikdo vám ve čtyři ráno nebuší na dveře s tím, že se musíte s rodinou do hodiny vystěhovat. Nikdo nepopravuje vaše přátele a kamarády. Lidé beze stopy nemizí. Oni toto zažívali dnes a denně, jako celá československá společnost. Ten teror a napětí si dnes nedokážeme představit. Proč tedy soudit příkře? Bez kontextu a zkušenosti.

Setkal jsem se s řadou lidí, i v Americe, kteří bratry i Milana Paumera dobře znali. Líčí je jako přátelské, kamarádské, laskavé a velkorysé muže, kteří byli každému nápomocni. Tohle nedělají krvežízniví vrazi.



Před natáčením jste absolvoval s Josefem celou jejich cestu až do Berlína. Co vám při tom běželo hlavou?

Šel jsem to celkem třikrát, naposled s hlavními herci, Honzou a Oskarem, a s donory. Abychom je určitým způsobem motivovali ohledně finanční pomoci. Když jsem to absolvoval s Josefem Mašínem poprvé a po druhé, komorně, ptal jsem se hlavně na detaily – například co jim pomáhalo nepropadnout v tváří tvář tlaku a přesile skepsi, co prožívali, když leželi na mokrém listí a už pátý den nejedli, podle čeho se ve tmě orientovali, jaké tam byly zvuky, jak si dodávali navzájem odvahu. Prostě věci lidského, osobního charakteru.

Mašínové zabojují o Oscara. Do prestižní soutěže pošle Česko film Bratři

Takže cesta probíhala bez emocí, na obou stranách?

Jeden moment se lišil. Pokaždé když jsme došli na místo, kde kluci museli nechat těžce zraněného Václava Švejdu, viděl jsem na Josefovi, jak je dojatý. Je dost tvrďák, ale tady ho to vždycky dostalo. Cítíte dodnes to kamarádské pouto. Po příchodu do Západního Berlína chtěli kluci hned vzít lepší zbraně a jít okamžitě zpátky pro něj, ale nedovolili jim to. Zřejmě si tohle trauma, ztráty kamaráda, ty těžké chvíle nesli a nesou celý život.

Zvládal Josef Mašín po letech celou tu cestu?

S přehledem. Celou jsme ji šli spolu jednou, pak dvakrát dílčí úseky, ale vždy to bylo v součtu různých zastávek min. 15 km. A Josef? Vždy v kondici, výborný vypravěč. Naposled v devadesáti letech a lítá po lese jako mladík. Přitom to nebylo nijak snadné, jezdili jsme sem a tam, někde vystoupili, kus šli, pak zase do auta a další místo a trasa, a les a další les, a tak ještě několikrát. Jedli jsme i pili málo, on ale dokázal svižně chodit, vyprávět a ještě žertovat. A večer, kdy já prakticky odpadl, chtěl jít na pivo.

Mluvili jste cestou s žijícími svědky jejich útěku? Jak na vás reagovali?

Mluvili jsme s Grunertovými, rodinou, která jim poskytla azyl, i když nejdřív je bratři drželi jako rukojmí. Měli tehdy čtyřletého chlapce. Björn Gunert měl vzpomínky na tu dobu mlhavé. Jeho rodiče bratrům a Milanu Paumerovi pomohli, neudali je v okolí přítomným vojákům, poskytovali jim jídlo a ukázali jim cestu dál. Björn a Josef Mašín jsou dodnes přáteli. Björn mi řekl, že Josef Mašín je fajn chlap, a že je rád, že mu táta tenkrát pomohl.

Byl někdo z místních vyloženě odmítavý?

Ne. Spíš kdosi vzpomínal, že se tomu zátahu, který na bratry udělala východoněmecká policie, dodnes říká Der Luckaure Krieg, Luckauská válka. Luckau je okres, kde je vesnice Waldow, u které byli Mašínové, Švéda a Paumer obklíčeni. Byly tam tisíce vojáků, dělaly se checkpointy, zavřely se nádraží a ulice, skutečně jako za války.

Jak se k Josefovi stavěli po cestě mladí herci?

Vzhlíželi k němu. Měli přirozený respekt. Když jsem je Josefovi představil, a řekl, tenhle (Oskar Hes) tě bude hrát, tak se na něj podíval a řekl stručně: Jo, to by šlo. Jsou to dobrý paťáci. Tak Josef říká klukům.

Jan Nedbal: Příběh Tomáše Tomana jsem neznal. Zažil obrovský nátlak na psychiku

Hlavní herci prošli velkou přípravou a tréninkem. Jak zvládali bojové scény?

Výborně. Byli ve skvělé kondici, protože natáčení vzali nesmírně zodpovědně – dodržovali přísnou životosprávu, denně cvičili, přestali pít alkohol. Dobře se mi s nimi pracovalo. I když to bylo fyzicky hodně náročné a natáčení nebylo jednoduché, měnilo se počasí, byla velká zima, točily se velké obrazy, někdy se střídaly i tři lokace denně.

Točili jste chronologicky?

Scény cesty do Berlína víceméně ano. Chtěl jsem, aby na klucích byla postupně vidět únava a vyčerpání. Požádal jsem je, aby moc nejedli, což dodrželi, takže časem pohubli a vypadali opravdu autenticky. Trochu jsme si samozřejmě pomohli make-upem. Honza Nedbal, který hrál Ctirada, jemuž v jistý moment ustřelili při akci policajti botu, takže šel poslední úsek cesty bez obou, to chtěl mít úplně stejně. Běhal bez bot a v zimě po lese. Byl statečný. Oba to výborně zvládali. Občas nějakým tím sprostým slovem upustili páru, což bylo pochopitelné. A podobně jako Mašíni se nad únavu dokázali povznést i humorem.

Jak fungoval kompars, do něhož se mohli hlásit i lidé, kteří přispěli na film na Hithitu?

Fungoval. I když musím říct, že mě někteří mladí, kromě podporovatelů z Hithitu, překvapili. Zprvu neuměli vzít pušku pořádně do ruky. Museli jsme je zkrátka rychle zaškolit, starší generace tyhle vojenské návyky zvládá lépe, řekl bych.

Mladí mají jiné dětství, koukají na streamy a hrají videohry.

To by snad nevadilo, i ve videohrách vidí, jak se zbraň drží. Spíš je problém ta roztržitost a roztěkanost. A hlavně se ustavičně na place v kostýmu fotit a okamžitě to postovat na sítích. Bylo občas opravdu těžké přimět je, aby se soustředili na akci.

Film jste natočil v poměrně krátké době, za necelý měsíc a půl. Jde to vůbec, při tak náročném projektu?

Jde. Ale byl to obrovský stres. Měli jsme sedmatřicet natáčecích dní a zhruba sedmdesát lokací, pětadevadesát postav. K tomu náročný kompars. Byli jsme v v nepřetržitém poklusu.

OBRAZEM: Přežily legie i válku. Mašínovy kufry nechali v Králíkách zrestaurovat

Ve filmu jsou i ženy. Jak velký prostor jste jim vedle mužů dal?

To byl můj koncept od začátku projektu, že chci ve scénáři posílit ženské charaktery příběhu, který je většinově vnímán jako hlavně mužský. Chtěl jsem vylíčit, že odvahu prokázaly i paní Mašínová a sestra bratrů. Své muže v rodině podporovaly, hrdě nesly následky jejich činů. Nestěžovaly si, respektovaly je. Když otec Mašínů Josef oznámil manželce, že odchází do odboje, taky neříkala – ty ses asi zbláznil, tady máš tři děti! Ne, vzala to tak, že je válka a že má doma vojáka, kterému to velí jeho povinnost i čest. Celá rodina věděla, že to nedělá pro sebe, ale pro svobodu, pro vlast, pro budoucnost. Tedy i pro své děti. Bylo to něco, co bylo dané a o čem se nediskutuje. A že by tak měli žít všichni. Proto jsem chtěl tuhle úžasnou ženskou odvahu ukázat. Netočil jsem jen akční věc, ale i drama o rozpadu rodiny, o síle žen.

Už viděla film sestra bratrů Zdena Mašínová?

Zatím ne. Pustíme jí ho na speciální projekci v Olomouci, kam za ní pojedeme. Bude to tak pro ni pohodlnější.

Jak bude vypadat pražská premiéra? Přijede Josef Mašín?

Pokud vím, tak to neplánuje. Určité tlaky na něj v tomto směru jsou, ale on se vždycky řídí jen svým názorem.

Bratři - Boj za svobodu:

Zdroj: Youtube

Pozvete prezidenta Petra Pavla?

Netuším, to je otázka pro producenta. Vzhledem k tomu, jak téma ve společnosti vibruje, bylo by fajn, kdyby přišel.

Vyznamenal byste bratry Mašíny?

Ano. Myslím, že je u nás třeba třetí odboj silněji uznat. Netýká se to jen Mašínů, ale všech, kteří se postavili se zbraní i bez ní zrůdnému komunistickému režimu.

V kinech běží už měsíc jiný váš film, Němá tajemství – milostné a etické drama. Není vám líto, že se už delší čas soustředí pozornost jen na Mašíny?

Je to fakt a byl bych radši, kdyby byly jejich premiéry od sebe víc vzdálené. Ale bylo rozhodnutí producenta Tajemství, uvést kin v září, přitom byl hotov víc jako rok a půl. Němá tajemství jsou na rozdíl od Bratrů komornější, nelineární a milostný příběh, vypráví o neschopnosti se dorozumět ve vztazích, kdy řeč selhává, mimo jiné se dotýkají afázie, nemoci s poruchou komunikace, o které se u nás moc nemluví, ale která se týká řady lidí. Jen u nás ročně přibyde přes pět tisíc afatiků. Ve filmu také otevíráme otázku, jaká je hodnota života.

Němá tajemství mají úžasnou obrazovou stránku. Vaše filmy obecně prozrazují, že máte blízko k výtvarnému cítění, ostatně vystudoval jste akademii výtvarných umění. Nesvrbí vás někdy prsty, když vidíte tužku nebo barvy?

Ten osobní střet s malířským nebo sochařským vyjádřením mi někdy chybí. Když jsem s dětmi a jejich kamarády dělal výtvarné dílny, bavilo mě to moc. Stále tam ta radost z výtvarného vyjádření je. Před necelým rokem mě dcera poprosila: tati, když jsi malíř, uděláš mi obraz? Tak jsem strávil víkend s barvami, plátnem a štětcem. A užíval si to. Vznikl takový poetický, smyslový obraz, v něm figurativní element a výrazná barva.

Ani detektivka, ani melodrama. Úsvit českého filmu se nekoná

Máte zkušenosti s reklamou, píšete a natáčíte. Uživí vás filmová režie?

Moc ne. Mám dvě děti, syn studuje v zahraničí, honoráře za filmovou režii by to zdaleka nepokryly. Občas pomůže ta reklamní. Když si chci dovolit luxus rozvíjet sám či se scenáristou nějaký scénář nebo se věnovat třeba divadelní režii – což dělám moc rád - musím sáhnout do úspor. Ty vrcholné a nejvíc zodpovědné profese u filmu, tedy scénárista, producent a režisér jsou u nás podhodnocené. Díky zahraničním produkcím si ale polepšily honoráře nižších štábových profesí, takže třeba jako vrchní osvětlovač, nebo ostřič bych si vydělal za rok výrazně víc než jako filmový režisér.

Osvětlovač vydělává víc než režisér? To je tedy paradox.

Taková je realita. Mám teď nabídku dělat filmového architekta na servisu pro zahraniční produkce, tam bych se uživil. Je tam i méně odpovědnosti a stresu. Zvažuji, že to přijmu. Abyste rozuměla – já filmovou režii a vymýšlení příběhů miluju. Jen si k ní musím čas od času sehnat ještě jinou, abych uživil sebe i rodinu. S tímhle vědomím to dělám a zatím se to díkybohu daří. Ale je to vyčerpávající.