„Buko nám přišel fajn. Ve filmu jde o vysloužilého cirkusového koně, který sehraje zásadní roli pro hlavní hrdinku, jež navzdory stáří a nemoci nechce svůj život vzdát. Pro film ho trénoval Marian Roden, který je zkušený koňák, proto si taky zahrál v technicky nejnáročnější scéně.“

Vzepřít se strachu

Nápad na film se zrodil u režisérky doma. „Chovám koně a vím, jak citlivá zvířata to jsou. Mnohé z našich pocitů dokáží vycítit, odhalí jakoukoli faleš. Radost, smutek i strach, to všechno na vás poznají. Jsou naším zrcadlem. To nejlepší, co jim můžete dát, je vaše vnitřní pohoda,“ říká filmařka s tím, že téma si tentokrát spíše našlo ji než naopak.

Režisérka filmů Tajnosti, Revival nebo Sedmero krkavců vypráví tentokrát příběh stárnoucí Jarmily, jíž zemřelý manžel odkázal koně a která se proti vůli dětí rozhodne odstěhovat na chalupu do poetického Máchova kraje. Chce o koně pečovat a také naložit smysluplněji se svou existencí.

„Působí to trochu jako špatný vtip, protože se celý život koní bála,“ vysvětluje Nellis, která do role obsadila Annu Cónovou. „Ale je to pro ni výzva, aby se svým životem i strachem něco udělala, aby jen tak trpně nepřežívala.“ Byl to křest i pro herečku - její první jízda na koni před kamerou byla i prvním seznámením s koněm. O to prý působí záběry autentičtěji.

Posera, ale s koněm!

Její dceru Terezu s Aspergerovým syndromem hraje Martha Issová, režisérčina oblíbená herečka. „Je to silná dívka, její vztah ke světu je ale s ohledem na danou poruchu hodně náročný. Odstěhuje se s mámou na venkov a snaží se jí pomáhat s koněm," vysvětluje herečka. „Být s Terezou se mi moc líbilo. Mrzí mě, že natáčení už skončilo, byla to krásná práce. Alice mi domluvila návštěvu u lidí s Aspergerem a s lékařkou, která o ně pečuje. Objevila jsem pro sebe nesmírně zajímavý svět lidí, kteří se koncentrují jen na jednu věc, ale zato do veliké hloubky.“

Pokud jde o koně, ti prý Marthu vždycky přitahovali. „Od dětství je miluju. Nikdy jsem na nich nejezdila, ale chtěla jsem se o´dostat k nim blíž, jejich velké oči prozrazovaly, že musí mít bohatý vnitřní svět,“ říká herečka a dodává, že do natáčení šla s tím, že bude klidně za poseru, ale ocitne se v jejich společnosti.

„Martha přehání, šlo jí to dobře, Marian ji moc chválil. Vždyť ona si skoro četla na Láďových kopytech knížku,“ směje se režisérka. A přiznává, že na Kokořínsko, kde žije, nedá dopustit. „Zamilovala jsem se do tohohle kraje. Zjistila jsem, že je mi tu dobře, že příroda nic neřeší, prostě jen je. Chtěla bych se pokusit o totéž, žít intenzívní život,“ uzavírá Nellis, jejíž film o koních a lidech uvidíme v kinech 8. září.