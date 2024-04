V novém filmu Díky chlapi! z dílny 11:11 production ve spolupráci s Domovem pod hradem Žampach je hlavním hrdinou Michal Procházka, který žije svůj život intenzivně právě v tom okamžiku, ve kterém je. Jeho myšlenky letí rychleji, než pusa mluví, jeho tělo utíká rychleji, než nohy stíhají. Ve svém příběhu se vydává opět na velmi častou cestu za tátou na hrob, zapálit svíčku. Natáčení pak neukončuje poslední klapka, ale Michal, a to se slovy "a zítra navostro".

Filmový štáb ve spolupráci s Michalem Procházkou se vrhnul do světa, ve kterém každý okamžik má svou vážnost. Kde můžete mít plán, ale realita vás neustále překvapuje. | Foto: Se svolením 11:11 production

Nedělní ráno na Žampachu. Budíček. S opatrovnicí Radanou oblékáme Michala, který netuší, že si následující dva dny zahraje hlavní roli ve filmu. Ve filmu Díky chlapi! z tvorby 11:11 production a Domova pod hradem Žampach.

Vybíráme oblečení podle barevné palety filmu a přitom seznamujeme Michala s natáčením. Náš hrdina jen suše odpoví "tak jo". Bez předsudků, beze strachu, beze všeho.

Michal Procházka si zahrál v kapli, na narozeninové oslavě, v autě i na hřbitově. Scénář ale neznal.Zdroj: Se svolením 11:11 production

Scénář hlavní hrdina filmu nezná. Výzva pro celý filmový štáb, který Michal však hravě vtáhne do svého světa.

„Snímek pojednává o procházce Michala Procházky, během které tvůrci filmu poukazují na spoustu sociálních témat. Snažili jsme se postavit naši společnost do protisvětla našeho hlavního hrdiny,“ vysvětluje režisér a spolutvůrce filmu Daniel Kuchař.

„Při natáčení filmů s lidmi s handicapem je to jako sestavovat puzzle bez obrázku na krabici - můžete mít plán, ale realita vás neustále překvapuje. Často se ukáže, že výsledek je mnohem zajímavější než původní návrh. Jde o to přijmout, že věci se odehrávají spontánně a naším úkolem je zachytit tu pravou podstatu chvíle a pokračovat ve vytyčené cestě, jak nejlépe umíme. Žádná klapka, žádná akce, všichni musíme byt prostě nonstop ready,“ říká kameraman a spolutvůrce filmu Štěpán Novotný.

Při natáčení filmů s lidmi s handicapem se odehrávají věci bezprostředně. Úkolem filmového štábu je zachytit tu správnou podstatu momentu.Zdroj: Se svolením 11:11 production

„S naším hlavním hrdinou Michalem jsme rychle našli společnou řeč a dostali se na jeho vlnu. Díky přátelskému zázemí, skvělému štábu a podpoře pracovnic domova bylo natáčení nejen zábavné, ale také obohacujícím zážitkem pro nás všechny,“ uvádí za 11:11 production vedoucí produkce Markéta Marešová Růžičková.

Michal: Upřímnost. Síla. Touha. Svět, který se skládá z drobností a krás, které cítí a vidí jen on. Jeho každodenní bytí je často absurdně tragikomické.Zdroj: Se svolením 11:11 production

Michal má velké srdce, které touží po pochopení. Přitom stačí jen více vnímat, věřit a být pozorný. Všímat si motýla poletujícího na louce, brouka kráčejícího po hlíně, listí plápolajícího ve větru… Ne jen malé dítě se může radovat z maličkostí, ale i dospělý člověk, který je jedinečný. Jako Michal.

Premiéra filmu Díky chlapi! se uskuteční 7. až 8. června 2024 na festivalu Mental Power Prague Film Festival (MPPFF).

MPPFF je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho cílem je vytvořit podmínky a prostředí typické pro filmové festivaly či filmové natáčení, umožnit lidem s postižením prožít slavnostní chvíle po boku lidí bez postižení a ukázat zdravým lidem, že i lidé s postižením mají své místo v umění.

„Filmový festival MPPFF jsme objevili v roce 2009. Rovnou jsme zcela laicky natočili první krátký film – videoklip k písničce Jožin z bažin. Po silných zážitcích z Prahy a po radosti z opakovaného pouštění snímku bylo jasné, že ve filmové tvorbě, která všechny naše klienty chytla, budeme pokračovat. A tak to je dodnes. Natočili jsme hrané filmy, několik dokumentů, dokonce i reklamy. Každý snímek přinesl někomu z našich klientů mnoho nových zkušeností, zážitků, setkání, uvědomění si vlastních hodnot i životních vztahů,“ uvádí za Centrum sociálních služeb Žampach speciální pedagožka Markéta Novotná.

Nejlepším filmem na Mental Power Prague Film Festival 2017 byl snímek Tomáš, který také vznikl z tvorby Domova pod hradem Žampach. V roce 2024 pak získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Austrálii a uspěl i ve Francii.

VIDEO: Neobyčejný malíř Tomáš Rybička žije od narození s těžkým motorickým postižením. Nemůže chodit ani mluvit, přesto se svým handicapem kreativně pracuje:

Zdroj: Youtube

„Během uplynulých 15 let jsem měl tu čest pracovat s Žampachem na třinácti filmech a i když je tvorba videí mou každodenní rutinou, v těchto projektech se cítím, jako bych za kamerou znovu stál poprvé. Veškerá nepřirozenost a povrchnost se vytrácí, což umožňuje všem zapomenout na běžné starosti a vrhá nás do světa, kde každý okamžik má svou vážnost. I přes občasné náročnosti tohoto procesu si myslím, že každý z nás odchází s pocitem uspokojení a úsměvem, vědom si, že se podílel na něčem opravdu významném,“ dodává kameraman Novotný.

„Michal si z natáčení odnesl mnoho zážitků, o kterých s radostí vypráví a které stále prožívá. Těším se, jak bude reagovat, až uvidí hotový film,“ říká za Centrum sociálních služeb Žampach Markéta Novotná.Zdroj: Se svolením 11:11 production

„Při spolupráci s Michalem jsem si uvědomil, jak my sami jsme omezení. Když jsem Michalovi řekl: ‚Míšo, teď je to lehký, běž rovně,' Michal neváhal. A běžel rovně,“ uzavírá vzpomínky na natáčení režisér Kuchař.

Ponoř se do momentu a když běžíš, tak fakt běž, ať ti To neuteče.

Díky Michale!

Ve filmu Díky chlapi! se objeví i herci Josef Láska a Petr Borovec (na fotografii), dále Tomáš Novotný a herečky Jindra Janoušková a Veronika Malá.Zdroj: Se svolením 11:11 production

Do natáčení filmu Díky chlapi! se zapojili také redaktoři Vlastimil Weiner a Erik Knajfl z České televize. Vnitřní hlas hlavnímu hrdinovi Michalovi propůjčil Ondřej Rychlý.

A kde se na takové tipy filmů dají sehnat peníze?

„Vytvořit klenot, jakým je toto dílo, se může zdát jako kousek, co by zvládl každý - no, skoro, jako když pečete bábovku. První a nejdůležitější je přemluvit produkci, že váš nápad je ten nejlepší od vynálezu kola, pak shánět partu statečných, co by si na pár dní vyhrkli z kalendáře trochu volna - samozřejmě s lákavým slibem řízku se salátkem jako odměnou. Poté jde vše jako po másle: stačí probrat telefonní seznam a najít kamarády, kteří by půjčili cokoli od šátku po kombajn. A teď to nejzábavnější - trávit hodiny na telefonu, lanařit firmy s nesmírně atraktivní nabídkou jejich loga ve zlatých písmenech na konci filmu a s nadšením žadonit o každou korunu, abyste pokryli, co je třeba. A nemohu zapomenout - obrovské díky patří všem našim partnerům a podporovatelům, kteří nám dávají křídla už řadu let. Bez nich bychom to prostě nezvládli!“ říká Novotný.

Plakát k filmu Díky chlapi!Zdroj: Se svolením 11:11 production