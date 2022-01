Film K zemi hleď! je satirickou zprávou o nás, při níž tuhne smích na rtech

Pokud by tyto hodiny představovaly každého diváka, který si snímek pustil celý, znamenalo by to, že ho v týdnu od 27. prosince do 2. ledna vidělo více než 62 milionů lidí.

„Jsem tím naprosto ohromen," zareagoval režisér McKay na rekordní čísla sledovanosti na Twitteru.

Na druhém místě se ve stejném čase umístil snímek V nemilosti se Sandrou Bullock, který zaznamenal 21,3 milionu hodin zhlédnutí, následovaný režijním debutem Maggie Gyllenhaal Temná dcera, který byl sledován 18,3 milionu hodin.

Rozporuplné reakce

Zatímco diváci se do sledování filmu stále hrnou a nemůžou se ho nabažit, někteří kritici takové nadšení nesdílí. Část z nich snímek vidí jako nedotaženou komedii s nevyužitým potenciálem nebo rozzlobený výkřik bez nuancí, který z větší částí šlape vodu a ukazuje na to, co je zjevné.

