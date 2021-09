Komedie pro partnerské dvojice se smyslem pro humor a pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou dusit. Tak označují tvůrci český film Kurz manželské touhy, který vstoupí do kin 28. října.

Vojtěch Kotek | Foto: Cinemart

Pět dvojic, které chtějí vrátit do vztahu vášeň, a nevědí, jak na to. A tak skončí u terapeuta. To jsou hrdinové filmu Radka Bajgara, který k němu napsal scénář s Mirkou Zlatníkovou, s níž má na kontě už černou komedii Teorie tygra. Kurz manželské touhy je věnován opět mezilidským vztahům, partnerské lásce a toleranci, na něž autoři nahlížejí s pomocí černého humoru.