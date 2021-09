Napínavý a hluboce lidský snímek Jasmily Žbanić (jež je bosensko-srbského původu), která líčí hromadnou vraždu skrze osudy konkrétních lidí, měl premiéru na festivalu v Benátkách. Dočkal se také nominace na Oscara za nejlepší zahraniční film. Včera vstoupil i do našich kin a je to dobře.

Vrací se k nechvalně známému masakru ve Srebrenici a je to silná, byť neveselá podívaná. A světe div se, natočila ho žena. Režisérka Jasmina Žbanić je po Američance Kathryn Bigelow (Smrt čeká všude) další filmařkou, jež dokazuje, že i ženy umí točit o válce. Nepotřebuje k tomu mnoho zbraní a válečných akcí, a přesto nabízí – díky své ženské optice – přesný a neobyčejně silný pohled na dané téma. Prokázala to už ve filmu Grbavica (vítěz Berlinale).

Quo vadis, Aida? Snímek s nevinně vyhlížejícím titulem byl jedním z nejsilnějších zážitků letošního karlovarského festivalu. Není divu, že se v počtu hlasů dělil v divácké anketě dlouho o první příčku se Zátopkem. Nakonec skončil na druhém místě, ohlasy ho ale provázejí zaslouženě až do kin.

