Nejen pornovideo kalí lásku. Drsná romance Jana Prušinovského

Jediné náhodné setkání a jediná noc odstartuje vztah, který nemá právě na růžích ustláno. To je zápletka nového filmu Jana Prušinovského Chyby, který je k vidění v kinech. Režisér sociálních dramat (Kobry a užovky) a seriálu Most! jím odvážně vkročil do žánru romance. A dlužno říct, že hned napoprvé úspěšně. V záplavě odbytých domácích komedií, které si říkají romantické, ale neví, čím chtějí být, působí Chyby jako dobrá a poctivá žánrovka.

Pavla Gajdošíková a Jan Jankovský | Foto: Falcon