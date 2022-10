Člověk by je politoval. Rána jsou krutá a jeden nikdy neví, zda vůbec vstane, pletou se jim tabletky na tlak, srdce a kosti, mizerně vidí, slyší a chodí, paměť jak řešeto. Okolí na ně pohlíží většinou shovívavě, jindy s hrůzou v očích. Přesto život nevzdávají. Do krve se rvou o právo na svůj dům, klid či důstojnost, křižují krajinou, radují se z drobností a někdy berou do ruky zbraň. Jsou v kinech milou inspirací pro publikum dříve narozené (a připusťme, že leckdy i pro nás mladší).

Stařík na cestách

Například Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Odzbrojující postava z románu Jonase Jonassona, jež doputovala v roce 2013 i na stříbrné plátno. Stoletému Allanovi došly nervy s nalinkovaným režimem v domově důchodců a navzdory oslavě k jeho jubileu vzal roha. Zkratkou z okna a vstříc dobrodružství. Je pravda, že všechno, co ho potkalo, zločinný gang nevyjímaje, by asi běžný senior stěží zažil, podstatná je jiná věc. Ukazuje, že když se chce, může si člověk i na ta nejstarší kolena život ještě řádně užít. Navíc díky výtečnému podání Roberta Gustafssona skvěle bavil diváky na celém světě.

Rebelka Maude

Vynechat nelze ani hrdinku jen o dvě desetiletí mladší – z legendárního amerického filmu Hala Ashbyho Harold a Maude. Příběh dojemného přátelství mezi depresivním mladíkem a vitální stařenkou baví diváky už přes půl století a dostal se i na česká divadelní prkna. Scénář Colina Higginse nastudoval v roce 1976 pro ABC Ivan Weiss s Marií Rosůlkovou a Viktorem Preissem, a vzniklo tak nezapomenutelné představení, jehož poselství o kráse života rezonovalo i u nás.

Buko je radostná podívaná. Vypráví o lidském strachu i síle přírody

O čem je? Stručně řečeno o životním přístupu. Mladý, dobře situovaný Harold trpí osamělostí a páchá demonstrativní sebevraždy. Nejspíš by to dělal tak dlouho, až by se mu to jednou vymstilo. Naštěstí potká osmdesátiletou Maude, rebelku na motorce plnou života a chuti k rošťárnám. A světě div se: ti dva si porozumí. Ve svém nekonvenčním vztahu se vysmějí všem autoritám i předsudkům o lásce, smrti i sexu. Z dnešního úhlu pohledu nic divného, nicméně ve své době budil film řazený do hnutí Nového Hollywoodu vlnu nevole, zejména ze strany konzervativní kritiky a církve. Jeho hrdinové ale zůstali nesmrtelní. Čas ukázal, že má Higginsův text o tom, jak je důležité těšit se z každé minuty života, svou nadčasovou moudrost.

Klimtova dáma

Z trochu jiného ranku je důchodkyně z britského filmu Dáma ve zlatém, kterou si zahrála v roce 2015 Helen Mirrenová. Vychází z reálného příběhu ženy, jež se místo rentiérského klidu rozhodla bojovat o rodinné dědictví. Šedesát let poté, co musela Maria za války utéct z Vídně, se vrací. Chce zpět majetek, který zabavili nacisté a jehož součástí je i slavný portrét Adele Bloch-Bauerové I. od Gustava Klimta, známý jako Zlatá Adele. Začíná tuhý boj s rakouskou vládou. Film Simona Curtise nabízí strhující výkon Helen Mirrenové v roli Marii a zároveň zachycuje jeden z nejznámějších restitučních sporů v historii.

Pohoda v Marigoldu

Příkladně si život užívají i penzisté v Báječném hotelu Marigold, v čele s Judi Denchovou, Billem Nighym a Maggie Smithovou. Každý ze skupinky penzistů si sebou do indického letoviska veze své trable z domova a to ještě netuší, že na místě je čeká něco úplně jiného, než co avizoval reklamní leták.

Plzeňské Finále vyhrála hasičská komedie. Ceny mají i seriály TBH a Podezření

Díky ochotě se s nečekanými výzvami popasovat i vzájemné pospolitosti se jim nicméně podaří si „svůj báječný Marigold“ vytvořit mezi sebou. Hrdinové filmu jsou sice vesměs noblesní klientelou, tvůrci ale mezi řádky dokládají, že k podobnému dobrodružství nemusíte mít zrovna milionové konto. Stačí kuráž, chuť překonat lenost a smysl pro humor.

Čeští penzisté

Pro úplnost - i naše kinematografie má své hrdiny s tváří rozrytou vráskami, ale o to větší chutí poprat se s bezprávím či stářím. Našlo by se jich dost, od Drahých tet a já až po vrásčité kamarády Babího léta, a tak za všechny alespoň tři příklady. Patří mezi ně bezesporu Staříci Martina Duška a Ondřeje Provazníka z roku 2019. Líčí drama dvou mužů, kteří se navzdory fyzické nemohoucnosti rozhodnou zabít surového komunistického prokurátora Václava Mráze, který unikl soudům. Excelují v něm Ladislav Mrkvička a Jiří Schmitzer, kteří si za své role vysloužili České lvy a Ceny české filmové kritiky.

Závěrem dvě ženy. Obě penzistky, každá s jiným příběhem, ale stejnou odvahou. Iva Janžurová předvedla jako Teroristka, že i s třesoucíma se rukama se může člověk postavit bezpráví. Jen to všechno brali autoři scénáře moc vážně. To Jarmila, která právě vstoupila do kin s filmem Buko, se pere se životem přece jen s větší lehkostí a nadhledem.