Začne to už úvodní scénou, kde vám tvůrce bez varování naservíruje explicitní sexuální hrátky nahé dvojice. Se všemi detaily a lascivními hláškami rozjetého páru. To je ovšem jen začátek velké satirické taškařice, která následuje. Radu Jude patří k výrazným tvářím rumunského filmu a je pověstný tím, že vytahuje na světlo témata, která mnohým nevoní a volí často neobvyklé formy vyprávění. Ne vždy je snadné u jeho filmů sedět, černobílý western Aferim! z rumunské vísky každopádně dokázal, že je tu filmař, kterého se vyplatí sledovat.

A jak že to je s rozverným pornem z úvodu jeho snímku? V průběhu děje se ukáže, v čem je jeho pitomost. Nevinné hrátky natočené v soukromí veselou paní učitelkou totiž doputují na internet a záhy samozřejmě k očím jejích studentů i rodičů. Nikdo se nezabývá faktem, že ho žáci našli na speciálním erotickém webu, kde nemají co dělat. Zato se spustí nelítostný školní výslech za účasti rodičů, hraničící s pranýřem. Nebývale absurdní diskuzi předcházejí nejrůznější záběry z všedního městského života, které Jude poťouchle a jen jakoby mimochodem pašuje do vyprávění – jež probíhá v kapitolách.

Nenápadné obrázky ze života tak mimoděk diváka nutí přemýšlet o tom, jestli namísto „pitomýho porna“ nejsou ve skutečnosti bizarnější a nechutnější některé veřejné reklamy - promo na kombat se svalnatými naháči, kýčovité panenky pro děti, sexistické vtipy nebo dvojsmyslné reklamy na nanuky typu „Mám to ráda hluboko.“ Některé momenty možná zbytečně opakuje (velká luxusní auta zaparkovaná arogantními majiteli na přechodech a překážející chodcům), přesto je jasné, kam jeho satira míří. Nabízí nespočet skrytých významů a nečekaných souvislostí a přitom baví. Pravda, humor je to místy dost černý.

Absurdní atmosféru frašky o jednom nevinném videu a „popravě“ učitelky, jež má jinak se studenty skvělé výsledky, dotvářejí všudypřítomné roušky na tvářích aktérů (Jude točil film na konci loňského roku)… Civilní herecký výkon hlavní představitelky Katii Pascariu je mimořádný, přítomnou českou stopu s ohledem na koprodukci Jiřího Konečného reprezentuje v kratičkém výstupu á la Gott a Havel Petra Nesvačilová. Podařená zpráva o realitě, kterou žijeme. Včetně tří konců, které autor nabízí.