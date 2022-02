Jak se rodili muminci? A proč byla autorka tak živelná? Do kin vstoupila Tove

„Našel jsem úplně vlastní cestu. Vypadá nebezpečně. - Tak to si s sebou musíme vzít obložené chlebíčky.“ Není nad to mít jasno – tak jako Muminek. Kdo rozkošné příběhy o mumincích aspoň jednou nečetl, jako by neprožil úplné dětství. Do kin ve čtvrtek vstoupil film Tove, který nahlíží zblízka do světa jejich autorky, Tove Janssonové. Doplnil dlouhou řadu filmů o slavných spisovatelích.

Alma Pöysti jako autorka muminků Tove Janssonová | Foto: Film Europe