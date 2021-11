Fotbalová jedenáctka nastoupí na čáru v kinech sice až v dubnu, zatím se ale můžete podívat alespoň na teaser. Snímek se jmenuje Vyšehrad: Fylm - a ne, není to gramatická chyba. Má to prý svůj důvod.

Zdroj: Youtube

Do příběhu se vrátí Jakub Štáfek jako bývalý hráč pražské Sparty přezdívaný Lavi, Jakub Prachař v roli jeho agenta Jardy a Šárka Vaculíková coby Laviho „duty free“ partnerka Lucie. „Lavi je ve filmu stejný jako v seriálu," vysvětluje Štáfek. „Sledujeme ale, jak se mu daří dál. Chce se polepšit, dostat se výš, vidíme i do jeho rodinného života, v němž přibude například dítě. Lavi roste zkrátka s námi se všemi, ale jinak je to pořád tentýž dement, jak ho diváci znají."

Pořád tentýž dement

Jen jedinou změnu herec přiznává - tentokrát se postavil také za kameru, v režijní dvojici s Martinem Koppem. Producentský post pak sdílí se Ctiborem Poubou a Janem Kallistou.

Teaser prý musel být pro svou explicitnost několikrát přestřihán, odhaluje nicméně některá sportovní jména, která diváci ve Fylmu uvidí. „Když mi Kuba Štáfek říkal, že bude natáčet celovečerní film, a že bych tam mohl dělat křoví, měl jsem radost. Seriál Vyšehrad jsem si oblíbil a byla škoda, že skončil,“ svěřil se nejlepší fotbalista České republiky z let 1996 a 1999 Patrik Berger, kterého s dalšími fotbalovými hvězdami tvůrci pro natáčení získali.

Roli uvítal i Vladimír Šmicer. „Historky, které byly v seriálu, jsou poměrně reálné. Sledovali jsme je a moc nás to bavilo. Takže jsme přijeli na filmový plac. Kuba hraje Laviho skvěle, je vidět, že je přirozený talent,“ říká první český vítěz Ligy mistrů UEFA z roku 2005 a Fotbalista roku 2008.

Kromě zmíněných herců a sportovních tváří uvidíme ve filmu i Laviho rodiče v podání Ivany Chýlkové a Davida Prachaře. V nových rolích se objeví Jaroslav Plesl, David Novotný a Miroslav Hanuš, mezi sportovními aktéry budou také Jan Koller, Roman Bednář nebo Ondřej Pavelec.