Zoo, krematorium i skanzen patří mezi lokace, ve kterých byly natáčeny nejslavnější české filmy. Mnoho filmových snímků se realizovalo například v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Namátkou můžeme připomenout Skřivánky na niti, Lidice, Colette nebo například seriál Kriminálka Anděl či horor s Karlem Rodenem Frankenstein‘s Army.

„Točil se u nás například také film německé produkce Uranová hora nebo Nahý mezi vlky a televizní seriál První republika. Ročně se zde natáčí jeden až tři snímky, hudební klipy, studentské filmy a pak filmy s velkou nadnárodní produkcí,“ říká vedoucí skanzenu Mayrau Tomáš Voldráb. „Oslovují nás přímo lokační manažeři, takových prohlídek je ročně několik. Následně přijdou přípravné štáby s architektem, někdy přímo s režisérem, a dojednávají se podmínky natáčení, termíny a smlouvy,“ vysvětluje, jak žádost o natáčení ve skanzenu vypadá.

„Pak je na řadě stavba a dekorace. Na samotné natáčení přijede celý filmový štáb s produkcí, osvětlovači, kostymérky, samozřejmě catering a další a další, někdy jsou to desítky aut, nákladních vozidel, autobusů. Vyhovíme ale i studentským filmům, kdy bývá jen kameraman a herec,“ popisuje Tomáš Voldráb, který je zároveň kurátorem sbírek hornického skanzenu.

Skanzen v zájmu filmařů

Proč je o skanzen ze strany filmařů takový zájem? „Naší předností je surovost prostředí často s funkčním zařízením. Žádaná je ulice mezi budovami, hodně se natáčelo v lampovně, na jámových budovách a mechanických dílnách,“ vypočítává vedoucí skanzenu vyhledávaná místa.

V interiérech je podle něj natáčení specifické. „Je ale vždy náročné chránit dochovaný prostor bez zásahů, neboť jsou objekty kulturní památkou, a není možné vymalovat celý interiér do jiného barevného odstínu nebo vystěhovat zařízení, které je napevno spojené. Nesmí se vrtat a zatloukat do zdí. Nevěříte, jakou práci dá odstranit oboustrannou lepicí pásku, některé věci nelze odšroubovat, protože vám zůstanou v ruce a nedají se opravit,“ vysvětluje.

„Nemůžeme povolit vše, jinak by byla Mayrovka do dvou let jednou velkou filmovou kulisou, a filmaři si musí poradit výkrytem nebo postprodukcí. Co se nemusí líbit jednomu štábu, naopak druhému naprosto vyhovuje a nechce měnit nic,“ dodává Tomáš Voldráb. Vypráví, že přímo s natáčením je spojené obrovské množství lidí, některé záběry se opakují a vše dlouho trvá.

„Je to mnohdy práce pro nás všechny ve skanzenu, někdy se natáčí v noci, ale je zajímavé potkat na místě známé herce nebo zvláštně nalíčené komparzisty. Když se natáčela Frankensteinova armáda s Karlem Rodenem, bylo zajímavé ráno potkat maskérky, jak ohřívají na plotýnce krev vyrobenou z malinové šťávy a barviv a vedle vás pak projde člověk s opravdu nepěkným zraněním na hlavě. Na dekorace si někdy musíte sáhnout, abyste uvěřili, že to není skutečné, ale vyrobené z papíru nebo překližky,“ svěřuje své dojmy.