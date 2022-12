Filmová výchova je noční můrou učitelů (a možná i ministrů). Alespoň to tak nyní vypadá. Přestože obor je k mání pro školy už přes deset let, využíván je minimálně, spíš to občas vypadá, že je pedagogům na obtíž. „Filmovou a audiovizuální výchovu momentálně využívají jen 4 procenta škol a pětina gymnázií,“ potvrzuje Pavel Bednařík, šéf asociace pro tuto výchovu. „Přitom film je jediný obor zahrnující řadu témat, která se děti musí učit v rámci několika předmětů a často nezáživnou formou.“ A vypočítává vše, co filmová výchova přirozeným způsobem zahrnuje: „Kritické myšlení, týmová práce, výtvarné, hudební i literární cítění, dějepisné znalosti, řazení fakt do aktuálního kontextu.“