Program kin v dubnu: Dorazí další Krotitelé duchů či znepokojivé filmové příběhy

Snaží se vaše děti uvědoměle a zdravě jíst? Pozor, nemuselo by to dobře dopadnout. Ukáže to v rámci Dnů evropského filmu mrazivý snímek Club Zero. Pro rozptýlení je tu naopak další pokračování duchařského hitu Krotitelé duchů nebo animovaná pohádka o dracích. Pro ty, kteří holdují módní vlně adaptací skutečných zločinů, je tu Lesní vrah. To ovšem není zdaleka všechno, co uvidíte v kinech během dubna. Podívejte se na několik našich tipů.