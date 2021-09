Léto přálo kinům. Jasná zpráva, kterou potvrzují aktuální čísla. Je ovšem po sezóně a čísla začala padat. Co bude dál? Udrží diváky v kinech očekávané podzimní hity?

Není čas zemřít | Foto: vertical ent

Diváci do kin chodí. Navzdory černým předpovědím, i s nutnými restrikcemi a rouškami. Potvrzují to kinaři i distributoři, kteří sčítají čísla za letní období. „Hrubé tržby za srpen byly dokonce vyšší než za stejné období v roce 2019,“ dokládá šéf distribuční společnosti Cinemart Aleš Danielis. „Diváků bylo v tomto srovnání trochu méně, ale za to může lehce zvýšené průměrné vstupné.“