Moravská rodina Južanových (Eva Leinweberová, Igor Bareš a Filip František ČervenkaZdroj: se svolením České televize

Osada (2021)

V seriálu režiséra Radka Bajgara jezdí Češi na chatu proto, aby byli v pohodě. A tak se v chatové osadě Záhoří sejdou milionář, který tají svůj majetek, aby u ostatních chatařů neztratil na oblibě, spisovatelka románů červené knihovny, nepraktický ajťák s partnerkou anebo voják speciálních jednotek v záloze, který ve skutečnosti pracuje jako kadeřník v salonu své ženy.

Poslední jmenovaný, ztvárněný Radkem Holubem, pronáší nesmrtelné pravdy typu: „U vás v Libni je to možná páčidlo, ale tady v Záhoří je to vždycky šprajc!“ K nejvtipnějším elementům seriálu patří milionářská rodina Južanových. Mezi matkou Južanovou a jejím synem se odehrál i následující dialog: „Prosím tě, víš kolik je průměrné měsíční příjem v Česku?“ - „Ne. Sto tisíc?“ - „No, to možná aj míň.“

První řadu seriálu právě reprízuje Česká televize, druhá by měla mít premiéru v září.