Atmosféra šedesátek, nočních klubů a přeludů. Netradiční thriller nabízí Edgar Wright, jeden z nejvýraznějších britských režisérů (Soumrak mrtvých, Ant-Man, Baby Driver). Jeho hrdinkou je plachá studentka módního návrhářství, jež se stěhuje z ospalé anglické obce do dynamického Londýna a zažívá mámivé kouzlo velkoměsta.

Ještě intenzívnější jsou ale její sny, v nichž se propadá do jiného prostoru a času a kde potká záhadnou tanečnici Sandii. Její magie je mocná a dívka se jí snaží čím dále více podobat. Rafinovaně se tu smývají hranice mezi současností a minulostí, mezi realitou a sny, ba i mezi žánry. Důmyslnému hororovému příběhu o posedlosti a dvou dívkách vévodí dvě mladé herečky - Thomasin McKenzie a Anya Taylor-Joy, kterou známe z vynikající série na Netflixu Dámský gambit.

Přání Ježíškovi (ČR)

Ani 50 vánočních stromků, 3 500 světýlek a ozdob a 170 filmových kostýmů neudělá ze snímku, jenž zjevně opisuje ze světové produkce, ohromující sváteční podívanou. Příznivci pádů na sněhu, rozhádaných a zase usmířených párů a pravého vánočního sentimentu však budou spokojeni.

Nechybí oblíbené typy postav a situací: napravený floutek, manželský pár postavený před životní výzvu, úspěšný manažer s problematickou vyvolenou a samozřejmě ani obligátní kulisy jako tiše padající sníh, kostel, trhy a betlémy.

Hlavní role si zahráli Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximova a Anna Polívková. Vše, jak to má v romantickém vánočním příběhu být. Zkrátka „polévka rybí, ta nemá chyby“, jak si pochvaluje jedna z postav.

Soused (Německo)

Jsou dva. Jeden o druhém neví nic, ten druhý naopak o svém protějšku skoro vše. Když známý herec vkročí na krátkou chvíli do kavárny ve svém bloku, netuší, nakolik mu setkání s jeho sousedem změní život.

Režijní debut německého herce Daniela Brühla je překvapivě suverénním počinem. Scénář napsal Daniel Kehlmann a zajímavým způsobem v něm pracuje s motivy slávy, závisti a palčivým odkazem berlínské zdi, jež dělí lidi dodnes. Vedle samotného Brühla exceluje vynikající německý herec Peter Kurth, kterého známe i z pozoruhodného českého snímku Štěpána Altrichtera Schmitke.

Jak jsem se stala partyzánkou (ČR)

Mnoho faktů o nich nevíme. O Romech ve válečném odboji, kteří za svobodu položili své životy, se dosud moc nemluvilo. Upadli do zapomnění a zemřeli tak podruhé. Šanci to napravit nabízí dokument Very Lackové, jehož klíčový motiv úzce souvisí s rodinou režisérky. Od své babičky poznala příběh pradědečka, který byl romský partyzán. Za války mu vyvraždili šestičlennou rodinu, on skončil v koncentračním táboře.

Režisérka postupně odhaluje svůj příběh, podniká setkání, z nichž běhá mráz po zádech, a provádí nás archivy.