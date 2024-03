Dokonalé dny. Drobné radosti života mezi záchodky, knihami a hudbouZdroj: se svolením Aerofilms

Dokonalé dny

v kinech od 28. 3.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Hirajima žije neveselým, nudným a nedůstojným životem. Den co den vypíná budík ve stejný čas, usedá za volant a vyjíždí na své pracoviště, kterým jsou veřejné záchodky. S mimořádnou pečlivostí pucuje toalety a diskrétně se vzdaluje, když dorazí jejich návštěvníci. A přesto je čím dál více zjevné, že svůj úděl i každodenní režim přijímá s nevídanou pokorou a radostí. Nachází ji v lístečku tajně ukrytém za záchodovým prkýnkem, v poslechu hudebních kazet, četbě nebo při pohledu do korun stromů v blízkém parku, které s potěšením fotí. Každý den si umí užít. Je to zkrátka jen takový A Perfect Day, jak zpívá Lou Reed, jehož skladba ve filmu (vedle Niny Simone, Patti Smith nebo the Animals) zaznívá.

Hrdinovy dny jsou „dokonalé“ z různých důvodů. Především ale zásluhou sedmašedesátiletého japonského herce Kódžiho Jakuša (Babel, O mé matce, Tokijská sonáta), který si za svůj málomluvný, ale excelentní výkon odvezl loni právem Cenu za nejlepší mužský herecký výkon z festivalu v Cannes.