Nestárnoucí hrdina s bílým psem z pera Cécile Aubryové se vrací. Nové pokračování sice už psal někdo jiný (režisér filmu Pierre Corré), přitažlivosti mu ale neubírá. Sebastian tráví léto s babičkou a tetou na horách, bez skateboardu a městských kámošů se u toho ale nudí. Než potká Bellu, velkého psa, kterému majitel ubližuje. Konečně začíná to pravé dobrodružství uprostřed tajných jeskyní, lesů a rychlých čtyřkolek.

Zdroj: Youtube

65 (od 16. 3.)

Stačí jedna chyba a je třeba nouzově přistát. A to není zdaleka všechno. Hlavní hrdina americké sci-fi, pilot Mills, zjišťuje, že cizí planeta, kde se ocitl, není vlastně vůbec cizí, protože to je Země. Ovšem před 65 miliony let. Se svou mladičkou parťačkou má jediný pokus na záchranu. K té ale vede strastiplná cesta napříč krajinou plnou prehistorických tvorů a jevů.

Scott Beck a Bryan Woods obsadili do hlavní role Adama Drivera, který ve filmu mimochodem zúročil své zkušenosti z dvouletého angažmá v americké armádě.

Zdroj: Youtube

Velké nic (od 16. 3.)

Kdo měl lepší plán: lidstvo, nebo virus? Odpověď možná najdete v celovečerním dokumentu Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové, kteří se na jaře 2020 vydali do ulic a dalších míst, jež vyprázdnil covid. Dva roky sledovali, jak Češi žijí v odrazu často bizarních vládních nařízení. Bát se jejich filmu nemusíte, není to žádný pochmurný návrat k nemocnicím, skafandrům a domácí depresi.

Velké nic nabízí poetické obrazy, pohled tam, kam jste v lockdownu stěží mohli nahlédnout, dávku humoru a absurdně úsměvnou zprávu o nás všech.

Zdroj: Youtube

Modrý kaftan (od 16. 3.)

Před čtyřmi lety okouzlila marocká režisérka Maryam Touzani diváky v Cannes i v kinech debutem Adam o nečekaném přátelství dvou žen, jež spojí náhoda. Svůj další příběh vypráví se stejnou pečlivostí, pochopením a láskou, s jakou pracuje její hrdina s hebkými látkami a kaftany. S velkou ženskou empatií a emocionální silou rozkrývá v Maroku tabuizovaná sexuální témata a identitu a přináší osobitou obhajobu instituce manželství.

Zdroj: Youtube

Buď chlap! (od 23. 3.)

Když se potkají akční manažerka a mladík zhýčkaný mamahotelem, nejsou to zrovna ideálně rozdané karty pro kvalitní milostný vztah. Jenže nenaplněná teenagerská láska dělá divy. A tak se Pavel, zvyklý dosud jen na servis od maminky, rozhodne podstoupit Weisnerův kurz pro pořádné chlapy.

Michal Samir, který je podepsán pod filmem Hany, si napsal a natočil pro radost komedii o krizi mužství. Zamilovaného mamánka hraje Jakub Prachař, bývalého mariňáka a pořadatele zmíněného kurzu Ondřej Sokol, dívku, která se záhy musí do celé té šlamastyky vložit, ztvárnila Tereza Ramba.

Kromě dobrých hereckých výkonů vás čekají krásné záběry z Vysokých Tater, kde se komedie točila.

Zdroj: Youtube

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů (od 30.3.)

Počítačová hra Dračí doupě se dočkala různých filmových adaptací, včetně animované. Teď diváky znovu láká její fantastický svět, magie, humor a svérázná parta hrdinů. Jsou to sice pěkní lúzři, jeden navíc páchá nekalé kšefty se vzácnými artefakty, ale možná si je oblíbíte.

John Francis Daley a Jonathan Goldstein, kteří se podíleli i na scénáři, obsadili do hlavních rolí hvězdu z nového Star Treku Chrise Pinea a Michelle Rodriguezovou, v menší roli mizery potkáme Hugha Granta.

Zdroj: Youtube