Je vyprávěn očima Kitty, imaginární kamarádky, jíž Anne Franková svůj deník adresovala a jež se zhmotní v dnešním Amsterdamu. Spolu s ní se tak vydáváme do domu, kde se Anne s rodiči skrývala před nacisty a kde je dnes muzeum, ale i na další místa - ulic Amsterdamu, zamrzlou řeku, do společnosti Petra, který provozuje tajný úkryt pro uprchlíky bez dokladů. Sledujeme tak Aniny stopy od úkrytu až po její tragický konec. Není to veselý příběh, ale způsobem vyprávění a jednoduchou animací je srozumitelný i dětem, které se chtějí o jejím osudu něco dozvědět. Ideálně od dvanácti let výše.

Jurský svět: Nadvláda (od 9. června)



Před devětadvaceti lety přišel Steven Spielberg se svými dinosaury. Od té doby se svět Jurského parku čas od času vrací a odrážejí i proměny filmových technologií a možnosti triků v čase. Do kin už za týden vstoupí další pokračování ohromujícího vesmíru pravěkých tvorů a současných lidí. Ve snímku s podtitulem Nadvláda se dinosauří a lidská civilizace střetnou a půjde do tuhého. Zdá se, že naše planeta nabízí prostor jen pro jeden druh.

Vizuálně strhující vyvrcholení slavné ságy natočil Colin Trevorrow a potkáme v něm kromě nových tváří také staré známé v podání Laury Dernové, Jeffa Goldbluma a Sama Neila.

Elvis (23. červen)



Velká pochvala. Tak prý ocenili blízcí Elvise Presleyho nový film Australana Baze Luhrmanna Elvis, který režisér snímků Mouline Rouge a Velký Gatsby představil minulý týden na festivalu v Cannes. Životopisný snímek zachycuje život slavného rokenrolového zpěváka optikou jeho manažera Kolonela Toma Parkera i komplikovaný vztah obou mužů, kde jeden byl posedlý hudbou a druhý penězi. K filmu inspiroval Luhrmanna mimo jiné Amadeus Miloše Formana, kterému vysekl australský filmař v Cannes poklonu.

Kromě vynikajících hudebních a pohybových kreací Austina Butlera v titulní roli uvidíme také bravurní výkon Toma Hankse, který hraje rozporuplného manažera Parkera a jenž je v masce obtloustlého hochštaplera takřka k nepoznání.

Mimoni 2: Padouch přichází (30. červen)



Odzbrojující žlutí panáčci jsou zpět. A v neutuchající touze najít největšího padoucha všech dob, aby mu mohli věrně sloužit, narazí na nosatého černovlasého chlapce. Vyrůstá jen se svou německou matkou, jmenuje se Gru a zatím netuší, jak moc mu tohle setkání změní život. Mimoni jsou svébytná partička a o zábavu s nimi není nikdy nouze. Ani o nechtěné dobrodružství. Naštěstí vždycky dopadne dobře.

Připomeňme, že poprvé se malí hrdinové objevili ve filmu Mimoni před sedmi lety, pocházejí ze žlutých jednobuněčných organismů a jejich posláním je sloužit největším zločincům historie. Najít si pána obvykle uměli, udržet si ho už jim šlo hůře. Režiséři Kyle Balda a Brad Ableson znovu baví celou rodinu.

Sváteční vyjíždka (iVysílání ČT)



Sváteční vyjížďkaZdroj: se svolením České televize Ve speciální nabídce iVysílání České televize se občas vyskytne klenot. Jedním z těch, které byste neměli minout a které vám mohou zpestřit večer, je i Sváteční vyjíždka. Francouzský snímek z roku 1962 je k vidění v restaurované verzi s původním barrandovským dabingem a zdobí ho výkony Vittoria Gassmana a Jeana-Louise Trintignanta.



Film vypráví příběh dvou rozdílných mužů, které svede náhoda a kteří jednoho parného dne křižují Římskou riviéru a Toskánsko. Z nevinné krátké zajížďky se stává neřízený výlet plný šíleného předjíždění v úzkých zatáčkách, flirtů s krásnými ženami a přibývajících skleniček.



Autorem scénáře o střetu dvou generací i režisérem v jedné osobě je Dino Risi.