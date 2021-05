Nevídaná podívaná, která nemá slavné herecké tváře, přestože ji točil slavný hollywoodský režisér Christopher Nolan. Je důstojnou pietou bezejmenným hrdinům druhé světové války, jejíž finále si v tento víkend připomínáme. Film začíná v momentě, kdy jsou u severofrancouzského města Dunkerk německým vojskem obklíčeny stovky tisíc britských a spojeneckých vojáků.

Uvěznění na pláži, s oceánem v zádech a svými drobnými životními příběhy čelí vojáci naprosto bezvýchodné situaci. Muže, stojící frontu na záchranu, se snaží chránit Spitfiry Královského letectva a kdesi v dáli se stovky malých plavidel s vojáky i civilisty u kormidla rozhodnou vyplout jim na pomoc. Operaci Dynamo, která trvala osm dní a jejíž úspěch je dodnes považován za zázrak, natočil režisér Počátku a Temného rytíře s nebývalou empatií pro své hrdiny a přitom jako strhující akční podívanou. (Nova Cinema, 8. 5. 20.00)

Kolektiv a druzí

Kdo ještě neměl tu čest s dvěma pozoruhodnými vítězi filmových cen, filmy Kolektiv a Chlast, má jedinečnou šanci. Platforma evropských cen Lux nabízí až do 12. května zdarma online jejich projekci. Prvním je Kolektiv Alexandera Nanau, rumunský dokument, který se letos ucházel o Oscara a který tak trochu prošuměl svého času našimi kiny. To, o čem vypráví, ale bere dech. Líčí pozadí reálné kauzy zraněných a mrtvých obětí požáru v klubu Kolektiv před pár lety, které veřejnosti odhalil tým investigativních novinářů sportovního deníku.

Kvůli rozsáhlé korupci a machinacím v rumunském zdravotnictví tehdy zemřely desítky mladých lidí. Brilantně natočený film, jenž mimo jiné dokládá, že dobrá novinařina ještě nezemřela, dostává teď další aktuální rozměr. Daly mu ho covidové události a bitky o vakciny, které názorně ukazují, že kroky těch, kteří nám vládnout, je třeba bedlivě hlídat a prověřovat.

Druhým je Chlast režiséra Thomase Vinterberga, který Oscara naopak vyhrál. Nahlíží do života čtyř přátel a středoškolských pedagogů, kteří se rozhodnou vyzkoušet v praxi teorii, že mírná podnapilost otevírá naši kreativitu a zmenšuje problémy. Filmu dominuje Mads Mikkelsen, jehož ďábelský sebezničující tanec o větší kuráž k životu po právu sklízí herecké ceny. Komu zbude síla, může si dát do třetice polský snímek Corpus Christi Jana Komasy. I jeho hrdina, jenž vytře po svém zrak všem oficiálním farářům, je zralý na panáka. Snímky najdete na této stránce a můžete se zúčastnit i diváckého hlasování. (luxaward.eu)

Rocky

Je to už pěkná řádka let, kdy si plátna kin pro sebe urval Rocky Balboa. Sportovní outsider a nelegální výběrčí dluhů, který využije poslední životní šanci a upozorní na sebe jako boxerský talent. Film, k němuž napsal scénář sám protagonista Sylvester Stallone, je hercovým nejosobnějším projektem, za nímž kdy stál. Tehdy se psal rok 1976 a legenda – i díky značnému diváckému zájmu - pokračovala.

Bezesporu to bylo i proto, že herec nevsadil jen na svou mimořádnou fyzickou výbavu, ale prokázal ve scénářích, že má i smysl pro humor. Dosud vzniklo šest filmů Rocky plus snímky Creed I a II, na nichž se Stallone různým způsobem podílel.

A protože populární boxer slaví letos 45 let od prvního filmu, HBO GO se rozhodlo jeho příběhy připomenout. K vidění je celá série včetně zmíněných Creed. 20. května k nim přibude i nový dokument o pozadí prvního snímku i další méně známé informace. (HBO GO)