Nastal nejvyšší čas opustit on-line prostor a vyrazit do kina. K vidění jsou vedle starších snímků už i první premiéry, neměli byste je minout. Pojďme se podívat alespoň na tři z nich.

Duše | Foto: Falcon



Nadějná mladá žena (USA)

Je originální, vtipná a hodná zamyšlení. Nadějná mladá žena, nenápadný debut režisérky a scénáristky Emerald Fennellové, která za něj letos vyhrála Oscara za scénář. Svým způsobem jde o reakci na kampaň Me too, ovšem velmi sofistikovanou a bát se jí rozhodně nemusíte. Najdeme ji až ve třetím plánu, kdesi v podtextu, to hlavní je nápaditě vymyšlený a napínavý příběh.