(DAFilms.cz)

Polský režisér Jan Komasa umí tnout do živého. Jeho snímek o samozvaném spasiteli, jenž strčí do kapsy všechny formální pánbíčkáře, byl v Polsku téměř na hraně zákazu. Vypráví příběh dvacetiletého Daniela, jenž projde nápravným zařízením a touží stát se knězem, se svým trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Přesto ho náhoda nakonec postaví před oltář i zkoušku nejtěžší – vydrží utrpení, jež mu přináší očištění vesnické komunity zasažené nedávnou tragédií? V hlavní roli osobitého „Krista“ exceluje Bartosz Bielenia. Kdy jindy se podívat na tento provokativní film, házející rukavici nejen polské pokrytecké církvi, než během Velikonoc?

Modli se, poslouchej, zabíjej

(HBO GO)

V mrazivě chladné noci v lednu 2004 zaznělo v ospalé švédské vesnici Knutby několik výstřelů. Zemřela tu mladá žena a její soused utrpěl četná střelná poranění. Celý svět tehdy obrátil pozornost k uzavřené náboženské komunitě a se zatajeným dechem sledoval průběh soudního řízení. Tvůrci nové dokusérie Modli se, poslouchej, zabíjej, novináři Martin Johnson a Anton Berg se k této bolestné kauze vracejí. Společně s režisérem Henrikem Georgssonem (je podepsán mj. Pod seriálem Most) se pokoušejí osvětlit, co se ve vesnici Knutby skutečně stalo. S pomocí dosud neznámých materiálů a exkluzivních hovorů s těmi, kteří po letech mlčení promluvili, nabízejí mrazivou sondu do nemocné společnosti.

Jesus Christ Superstar

(4. 4. ČT art, 20.15)

V říjnu roku 1970 spatřila světlo světa první nahrávka zcela nové a do té doby neprovedené rockové opery, kterou její autoři, skladatel Andrew Lloyd Webber a textař Tim Rice nazvali Jesus Christ Superstar. Jevištní premiéra se konala na Broadwayi o rok později. Během půlstoleté existence se dílo dočkalo mnoha překladů do různých jazyků včetně češtiny a vznikla hned dvě filmová zpracování – věhlas si získal zejména snímek z roku 1973. ČT art nabízí ještě jinou verzi - americké koncertní provedení natočené v předvelikonoční atmosféře v roce 2018 v historických prostorách Marcy Avenue Armory v Brooklynu. Přihlíželo mu publikum čítající 1500 lidí - něco, co si v současných pandemických kulisách už téměř neumíme představit. V roli Ježíše vystoupil držitel devíti cen Grammy John Legend, jako Herodes zazářila rocková stálice Alice Cooper. Vskutku mimořádný zážitek.