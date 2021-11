Velká nostalgie, precizní výtvarná stránka a obdivuhodná herecká sestava. To je nový snímek Wese Andersona, který je složený z různých příběhových útržků a je poctou starému novinářskému řemeslu. Režisér oživuje svět ze starých časů: dobové sluchátkové telefony, lucerny, trafiky, psací stroje, retro plakáty, revoluční symboly, gastronomické obřady…

Plátnem zní písně Charlese Aznavoura, Chopinovy skladby i hudba Alexandra Desplata, Na světovou premiéru v Cannes provázela film takřka celá hvězdná delegace - Bill Murray, Tilda Swintonová, Timothée Chalamet, Frances McDormandová, Elisabeth Mossová, Benicio del Toro, Adrien Brody, Edward Norton. Chyběla jen Léa Seydoux, jež v tu dobu onemocněla covidem 19. Projekci slavného amerického filmaře vítalo publikum mohutným aplausem.

Hlas lásky (Kanada, Francie)

Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette a Anglomard se radují ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné rodině všichni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas, vyvstane mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na světě.

Podporována rodinou i Guy-Claudem, se kterým ji pojí více než přátelské city, se mladá pěvkyně vydává na neobyčejnou životní cestu. Snímek Valérie Lemercier je filmovou fikcí, která je volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion, jejíž píseň My Heart Will Go On proslavil filmový hit Titanic.

Drazí soudruzi (Rusko)

Provinční město na jihu SSSR, 1962. Lyudmila, oddaná úřednice komunistické strany a veteránka z druhé světové války, je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský sentiment. Spolu s dalšími místními úředníky strany je zaskočena stávkou v místní továrně, které se účastní její vlastní dcera, jež matčinu oddanost komunismu nesdílí.

Situace se vymkne kontrole, dcera se nehlásí, a tak po ní Lyudmila začne zoufale pátrat tváří v tvář zákazům vycházení, hromadnému zatýkání a bezohledným pokusům úřadů zakrýt státní násilí. Kdysi nezpochybnitelná víra ve stranickou linii je otřesena jejím rostoucím povědomím o lidských ztrátách… Režisér Andrej Končalovskij obsadil do hlavní role svou ženu Julii Vysockou.

Paříž, 13. obvod (Francie)

Émilie chce Camilla, Camille touží po Noře, Nora tráví noci s Amber. Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na chvíli protnou ve čtvrti Les Olympiades, v pařížském 13. obvodě. Výřečná Émilie pracuje v callcentru a přivydělává si pronájmem volného pokoje. Naváže intimní vztah se svým novým atraktivním nájemníkem jménem Camille. Toho ale přitahuje nedobytná Nora, která zase tráví noci videohovory s cam girl Amber. Dynamicky natočený černobílý snímek je dílem Jacquese Audiarda, jenž spojil svou zkušenost s vycházejícími scenáristickými hvězdami Francie. S porozuměním sleduje krátké období v životě současných třicátníků. Jací jsou? Vyhýbají se závazkům, samotu zahánějí večírky, povrchními známostmi a náhodným sexem. Nebo touží po lásce a vzájemném porozumění, byť to navenek skrývají?