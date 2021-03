Chtěla utéct do Paříže, pít absint, kouřit a umřít mladá. Nakonec se z ní stala slavná spisovatelka. Jméno Kanaďanky Margaret Atwoodové nejspíš mnozí zaregistrovali až po zhlédnutí brilantního seriálu Příběh služebnice. Tahle zdánlivě nenápadná žena, jež nosí s noblesou fialovou čepičku i elegantní klobouk, má však za sebou pozoruhodný život.

Upozorňuje na to od pátku nový dokument na HBO GO, jehož tvůrci Nancy Lang a Peter Raymont přibližují autorčin literární i soukromý vesmír. Dětství s tatínkem „chodícím mezi stromy“, Harvard, studentské rebelie, muže jejího života a také proměnu společenského pohledu na ženy: věčnou Margaretinu inspiraci.

Nechybí záběry z natáčení Příběhu služebnice, který ji proslavil. Je to film nabitý spoustou zajímavostí a archivů a díky hlavní aktérce a jejímu smyslu pro humor navrch zábavný.

Marie a Malcolm (Netflix)

Ona, on a jejich vztah. Režisér režisér Sam Levinson vypráví odvěký příběh vzájemného napojení i odcizení. Malcolm a Marie vedou řeč o filmu, který muž natočil a který jako vždy po premiéře čeká na kritiky. Zvolna se ale přesouvá k odkrývání vrstev jejich vztahu a namísto filmu prochází tvrdou zkouškou to, co je mezi nimi dvěma.

Nijak novátorský pohled na partnerství formou modelové situace jednoho večera má slušně napsané dialogy, autor a režisér v jedné osobě bere ale vše až příliš vážně. Určitý půvab mu dodává artový černobílý vizuál a občasná významotvorná hra s oběma barvami. To nejlepší jsou výkony Johna D. Washingtona (který se loni blýskl ve sci-fi Tenet) a Zendayi v roli Marie.

Dojem z této rozhádané dvojice ovšem bledne při vzpomínce na Nicholsovu adaptaci Albeeho hry Kdo se bojí Virginie Woolfové?. Ta je i díky Elizabeth Taylor a Richardu Burtonovi prostě nedostižná.

Umění špionáže (Netflix)

Agenta 007 si teď můžeme připomínat leda ve starších bondovkách, jež běží na HBO. Zaskočit za něj může případně Jason Bourne ve známých filmech Petera Greenawaye, kupříkladu Bourneův mýtus. Pokud byste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa špionů, pak je tu pro vás dokumentární série Umění špionáže.

Její tvůrci nahlížejí v osmi dílech do zákulisí skutečných ostrých chlapíků s povolením zabíjet i čenichat. Od dob starověkého Egypta až po hon na Usámu bin Ládina a atentáty na přeběhlé ruské agenty, jako byl Alexandr Litviněnko.

Díky výpovědím odborníků a zasvěcených profesionálů nabízejí unikátní přehlídku proměny špionážních metod a technologií – smrtícími jedy počínaje a najímáním nepřátelských agentů včetně žen konče. Každý díl má pouhých půl hodiny a je na co se dívat.