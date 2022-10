V kinech od 6. října.

Zdroj: Youtube

Dobrý šéf

Není nad to mít šéfa lidumila. Jenže každá vlídnost má své limity, jinak je cestou do pekel. Hrdina hořké španělské komedie by mohl vyprávět. Zvlášť když má i dvě slabosti. Pro mladé stážistky a prestižní medaili nejlepší firmě, kterou si rok co rok věší na zeď. A právě tahle meta je tentokrát ohrožena, stejně jako jeho pověst. Javier Bardem coby šéf na pokraji zhroucení nemá chybu.

V kinech od 6. října.

Zdroj: Youtube

Království 3

Vzpomínáte na brutální příběh sebeobětování ve filmu Prolomit vlny? Je to už přes pětadvacet let, co dánský mág Lars von Trier zasáhl diváky absolutní láskou a vírou hrdinky, jež za svého muže doslova položila život. Nová platforma KVIFF.TV teď nabízí v rámci režisérovy retrospektivy také premiéru třetí řady jeho legendárního opusu Království. Von Trier v ní nahlíží podmanivým způsobem do útrob jedné nemocnice, její mrazivé historie, prokletí i osudů zaměstnanců i pacientů.

Na KVIFF.TV od 13. října.

Zdroj: Youtube

Websterovi ve filmu

Animované překvapení z česko-slovenské dílny. Websterovi jsou intimním pohledem do světa pavoučí rodiny, jež to v lidských příbytcích nemá ani trochu lehké. Jen taková cesta na piknik může být o strach. Režisérka Katarína Kerekesová pracuje s reálnými kulisami a věcmi, jež kombinuje s hereckou a animovanou akcí. Filmu pro menší děti pomáhá český dabing v čele Ivanou Chýlkovou, Jiřím Lábusem a Adamem Mišíkem.

V kinech od 13. října.

Zdroj: Youtube

Rosaline

Vtipné, alternativní podání slavné Shakespearovy hry Romeo a Julie na motivy stejnojmenné knihy Rebeccy Serleové. Příběh je vyprávěn z pohledu Juliiny sestřenice Rosaliny, bývalé Romeovy (zde Robovy) lásky. Mladíkův zájem o Julii zlomí dívce srdce, a tak se rozhodne získat partnera zpět.

Na Disney+ od 4. října.

Black Panther: Wakanda nechť žije

Ukaž jim, co jsme zač! Black Panther se vrací, byť trochu jinak, než by si diváci přáli. Král T‘Challa, respektive tragicky zesnulý herec Chadwick Boseman, tu už bude napořád chybět. Připomínají to i úvodní záběry čerstvého traileru, který studio Marvel v těchto dnech zveřejnilo. Velkoleposti nového příběhu ani síle obrazu to neubralo. Jen musí hrdinové v čele s královnou Ramondou spojit síly, aby dál chránili svůj národ před světovými mocnostmi.

V kinech od 10. listopadu.

Zdroj: Youtube

Grand Prix

Režisér seriálu Most! Jan Prušinovský přichází s road movie o dvou bratrancích, autech a kriminálníkovi, který je s chutí krade. Ti všichni se vypraví na Velkou cenu Formule 1 a nikdo z jejich obce nevěří, že tam dojedou. Bizarní trio tvoří Kryštof Hádek, Robin Ferro a Štěpán Kozub. Autor příběhu i režisér v jedné osobě znovu dokazuje, že situační i slovní humor mu ani tady není cizí.

V kinech od 17. listopadu.

Zdroj: Youtube

Na západní frontě klid

Stejnojmenný román Ericha Marii Remarquea se dočkal už několika adaptací. Autor v něm detailně líčí hrůzy první světové války (které osobně zažil) očima řadového vojáka. V novém přepisu Edwarda Bergera nahlédneme do válečných zákopů ale trochu jinak - z německé perspektivy. Jednu z hlavních rolí tu má vynikající herec Daniel Brühl. České diváky možná potěší, že se film natáčel i v českých lokacích.

Na Netflixu od 28. října.

Zdroj: Youtube

Avatar: The Way of Water

James Cameron vrací po třinácti letech do kin výpravnou ekopohádku pro dospělé. Jack Sully, Neytiri a jejich děti dál houževnatě bojují za bezpečnou existenci na planetě Pandora. Velkou roli ovšem tentokrát hraje voda a podmořský svět. Covidový čas i zjitřená snaha lidí vnímat naši planetu jinou optikou dává jejich dobrodružství nový kontext. V hlavních rolích potkáme znovu Zoe Saldanu, Sama Worthingtona a Sigourney Weaverovou.

V kinech od 15. prosince.

Zdroj: Youtube

Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody

Pocta nezapomenutelné zpěvačce Whitney Houston, jíž dala v tomto filmu tvář Britka Naomi Ackie. Snímek zachycuje její kariéru od gospelové sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších celebrit všech dob. Nahlíží do jejího složitého soukromí a také připomíná zpěvaččina velkolepá koncertní vystoupení.

V kinech od 22. prosince.