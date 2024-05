Meryl Streepová, Kevin Costner, George Lucas, Megalopolis i Šílený Max. Na francouzské Riviéře v úterý začíná největší filmový svátek světa - filmový festival v Cannes 2024. Očekává 35 tisíc hostů ze 160 zemí a různých kultur, o něž bude pečovat 500 sekuriťáků i speciální tým pro zásah proti případnému sexuálnímu obtěžování. Budou u toho i Monte Christo a Donald Trump, samozřejmě na filmovém plátně.

Vysněný film Francise F. Coppoly Megalopolis | Foto: se svolením MFF Cannes

V Cannes začíná v úterý večer mezinárodní filmový festival, který má letos v záhlaví dvě sedmičky. Ozdobí ho tradičně slavná filmová jména, hned v úvodu třeba Meryl Streepová, jež během slavnostního zahájení převezme Zlatou palmu za přínos světové kinematografii.

Přehlídku otevře francouzská metakomedie Quentina Dupiexe The Second Act o hercích a o nesnadném prvním setkání otce s přítelem dcery. Zahráli si v ní Léa Seydouxová, Vincent Lindon a Louis Garrel, kteří film s režisérem přijedou osobně uvést. Novinkou bude soutěž filmů s virtuální realitou. Český film má v soutěžích jediného zástupce, tradičně zabodovali jen studenti. V sekci La Cinef představí svůj animovaný snímek Plevel Pola Kazaková z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Hosty festivalu čeká pár milých překvapení. Například multiplex Cineum Cannes, futuristicky vyhlížející budova s 12 sály a více než 2400 sedadly, jež má rukopis slavného architekta Rudyho Ricciottiho. Připomíná velký bílý diamant upuštěný na zem a obklopený palmami a uspokojí hlavně diváky z odlehlé západní čtvrti města La Bocca. Slavný bulvár La Croisette proměnil šedou asfaltovou silnici na okrově červenou a dychtivě čeká na první fanoušky s jejich skládacími židličkami, slunečníky a svačinkami, jimiž si krátí chvíle čekání na hvězdy. Hotel Carlton pozve do své zahrady plné tisícovek středomořských rostlin.

Na festivalu je v pohotovsti i speciální tým pro případy sexuálního obtěžování či rasistických aktů. Poprvé se tato inovace objevila roku 2018, mezitím se rozrostla o další služby. Mimo jiné zvláštní linku, kde je možné hlásit konkrétní případy a kde je k dispozici psycholog. O bezpečnost hostů bude letos pečovat až 500 zdatných mužů ochranky. Festival také nadále rozšiřuje ekologické pojetí přehlídky bez papírů a s různými šetrnými postupy.

A které události a osobnosti dají aktuálnímu ročníku největší lesk?

Sólo pro Meryl Streepovou

Málokterá americká herečka ustála svou kariéru s takovou noblesou a setrvalou kvalitou na špici jako Meryl Streepová. Tři Oscary, devět Zlatých glóbů včetně čestného a řada dalších poct, to je úspěch herečky, jež v červnu završí pětasedmdesát let. Její profesní rozsah je pozoruhodný: od rozervané matky v Sophiině volbě přes nesnesitelnou šéfovou ve filmu Ďábel nosí Pradu až po rozvernou Donnu v muzikálu Mamma Mia!. Festival Cannes jí letos právem udělí čestnou Zlatou palmu a věnuje své prestižní Rendez-vous, moderované setkání s diváky s ukázkami a ohlédnutím za její kariérou, kterou herečka osobně okomentuje.

Coppolův zhmotněný sen

V rámci hlavní soutěže se o Zlatou palmu utká Megalopolis, vymodlený projekt Francise Forda Coppoly. Diváky zavádí do světa, kde byla při katastrofě zničena nejmenovaná světová megapole. Zápletka se točí kolem aktuálního tématu: vznikne na místě utopické město budoucnosti postavené z udržitelných materiálů, nebo dojde znovu na beton? A budou se lidé konečně k sobě i planetě chovat hezky a vstřícně, nebo se vrátí k egoismu, korupci a závisti? V hlavních rolích potkáme Adama Drivera, Jona Voighta, Dustina Hoffmana a Laurence Fishburnea.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

V roce 1979 přišel Šílený Max a uhranul diváky na celém světě. Jeho režisér George Miller mezitím posbíral sedm křížků a po několika dalších dobrodružstvích Maxe se pokusí letos o totéž. Jeho postapokalyptický snímek slibuje dle traileru opět mimořádnou akční podívanou, jež se má podle tvůrců stát převratným sci-fi století. Pokračování rozšíří příběh Furiosy, přímo Mad Max zůstane někde v dáli. Charlize Theronovou vystřídá v titulní roli Anya Taylor-Joy, která se blýskla už v několika projektech, mimo jiné v podařené šachové sérii Dámský gambit.

Costner se vrací na Západ

Na červený koberec vkročí také herec a režisér Kevin Costner. Přiváží první část svého epického projektu Horizon: An American Saga (Horizont: americká sága), který představí ve světové premiéře. Vrátí se v něm na pastviny, na nichž se proslavil v Tanci s vlky – na americký Západ, který se stal jeho celoživotní láskou. Velkorysou kroniku patnáctiletého období osídlování těchto končin napsal s Jonem Bairdem, ujal se financování i režie a pochopitelně si v ní zahrál - se Siennou Millerovou a Samem Worthingtonem. „Dlouho jsem čekal na správný čas, kdy se na La Croisette vrátit. Horizont je konečně tím důvodem. Neznám lepší místo než Cannes, kde tento dobrodružný a velmi osobní projekt publiku představit. Tady se vždycky fandilo především filmům pro kina,“ řekl Costner ke své účasti.

Tajný život Elizabeth Taylorové

Hollywoodská ikona, jejíž život je plný záhad, propadů, slavných rolí i mužů. Elizabeth Taylorová dráždila filmaře i novináře od prvních chvil, co se objevila na stříbrném plátně i na titulních stranách časopisů. Cannes přináší dokument Nanette Bursteinové Elizabeth Taylor: The Lost Tapes, který je důkladným ponorem do hereččina soukromí i profesního života. Díky výjimečnému osobnímu archivu, k němuž se režisérka dostala, i nově objeveným privátním nahrávkám slibuje zatím nezveřejněné detaily ze života legendární filmové Kleopatry.

Pocta pro George Lucase

Čestná Zlatá palma čeká i na věhlasného amerického producenta a režiséra Star Wars a ságy o Indianu Jonesovi George Lucase. V Cannes byl poprvé se svým debutem THX-1138, který tehdy dramaturgové vybrali do nové sekce začínajících filmařů Directors' Fortnight. „Byl jsem tehdy překvapen a poctěn. I proto má Cannes v mém srdci stále zvláštní krásné místo,“ řekl k letošní poctě Lucas, který dal svými filmy, zejména Star Wars nový impuls Hollywoodu i vesmírným světům na plátně. Palmu převezme na zakončení festivalu.

Olympionici na Riviéře

Zdá se to nemožné, ale v Cannes dojde i na olympiádu. 21. května se tu jako odraz letošních her v Paříži představí dokument Mickaëla Gamrasniho Olympiques! La France des Jeux. Přijedou s ním i čestní hosté, respektive jeho aktéři – francouzští olympionici judista David Douillet, atleti Jean Galfione, Céline Gernyová a Guy Drut, šermířka Laura Flesselová-Colovicová, plavkyně Laure Manaudouová nebo házenkář Nikola Karabatic. Spolu s dalšími účastníky ve věku od 20 do 100 let ve filmu vyprávějí své obdivuhodné a dojemné příběhy, jež utvářely od roku 1896 až do současnosti klíčovou francouzskou stopu v historii her.

Hrabe Monte Christo

Francouzi stále nemají dost. Na plátna se opět vrací legendární hrabě Monte Christo, respektive Edmond Dantès, jenž se kolosálně pomstí za zradu. V titulní roli se kromě jiných vystřídali v průběhu let Jean Marais, Richard Chamberlain i Gérard Depardieu, teď obleče kostým muže neprávem uvězněného v nejtěžším žaláři mladý francouzský herec Pierre Niney. Vidět jej diváci mohli například v titulní roli životopisného filmu Yves Saint Laurent.

Trump ve filmu

Diváci se dočkají i amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Tedy jen na plátně. Přesněji ve filmu The Apprentice, v němž se respektovaný íránsko-dánský režisér Ali Abbasi (Svatý pavouk) noří do temných hlubin americké společnosti a byznysu. Zaměřil se na exprezidentovo mládí a jeho podezřelé obchodní ambice a kroky, pro něž se v 70. a 80. letech takřka jako Faust upsal vlivnému právníkovi pravého křídla, zručnému prostředníkovi Royovi Cohnovi.

Velká plážová párty

Nebude chybět oblíbené plážové kino, které je určeno širokému publiku a v němž se letos připomenou leckteré světové skvosty: Boyleho Trainspotting, Scorseseho Po zavírací době nebo Fantom ráje z dílny Briana De Palmy. Do programu je zahrnuta i pocta japonskému Studiu Ghibli, jehož tvůrci už přes dvacet let vyprávějí ohromujícím jazykem filmové animace vizuálně okouzlující, tajemné i dojemné příběhy. Za všechny připomeňme alespoň Princeznu Mononoke nebo Cestu do fantazie.