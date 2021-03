Přestože už je jisté, že Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech nezahájí léto, ale posouvá se na konec srpna, organizátoři neztrácejí ani minutu. Na konci února proběhla první uzávěrka přihlášek filmů a navzdory všude panující nejistotě se tvůrců hlásí dost. Letošní ročník by měl dát šanci i těm, na které se loni nedostalo. Otazníky visí nad hvězdnými hosty.

54. ročník Mezinárodního filmového festivalu | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Režiséři a producenti hlásí letos filmy do soutěžních sekcí, i do částí programu, které nevyžadují exkluzívní premiérové uvedení. Svoje premiéry si už odbyly na jiném festivalu. „Přesná čísla budeme znát později. Letošní rok je skutečně specifický, neboť vedle aktuálně přihlášených titulů se ozývají i zástupci filmů, o kterých jsme jednali v loňském roce,“ říká umělecký ředitel MFF KV Karel Och. „Jejich kariéry byly buď krátké nebo žádné, chceme dát šanci i jim, vnímáme to jako zodpovědnost festivalů obecně. Na každý pád filmů je více než dost a my jsme rádi, že je z čeho vybírat,“ doplňuje.