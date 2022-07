Filmové hrdinky se ukazují vesměs jako silnější a životaschopnější pohlaví – a to napříč sekcemi. Zatímco muži se utápějí v sobeckých zájmech i alkoholu a v krizových okamžicích selhávají, případně zcela absentují, jejich něžné polovičky berou mravní i vztahovou odpovědnost do svých rukou. Ať je to matka dvou synů, řešící jejich erotický přehmat i svého nedospělého partnera v polském Fucking Bornholm, Věra přejímající iniciativu v rodině po psychickém zhroucení manžela v českém Slovu, třináctiletá Vesper ve stejnojmenné sci-fi houževnatě hledající cestu zpět k přírodě a lepší společnosti nebo šedesátnice Kristýna vzdorující životní smůle a rodinným traumatům v dalším českém filmu A pak přišla láska.