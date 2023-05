Blíží se zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. 57. ročník bude nabit hvězdnými herci, skvělými filmy a hudebními zážitky. Prestižní světová přehlídka v Karlových Varech začíná v pátek 30. června a končí v sobotu 8. července.

Russell Crowe | Foto: Profimedia

Tato osmidenní kulturní smršť se západočeskými lázněmi prožene už na zahajovacím ceremoniálu v pátek 8. června. Ačkoliv organizátoři se zveřejněním příjezdu megastar Russella Crowea, herce, režiséra, držitele Oscara a dvou Zlatých glóbů příliš nespěchali, plány jim zhatil on sám. Svou přítomnost na MFF propálil na svém twitterovém účtu. Na pátečním zahajovacím večeru převezme Russell Crowe Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a zároveň se karlovarskému publiku představí jako hudebník. Na zahajovacím koncertu 30. června vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party.

Zdroj: Youtube

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal celkem 10 oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý Glóbus.

Znělka v režii Johnyho Deppa

Novou znělku, která bude premiérově uvedena na slavnostním zahájení 57. ročníku MFF, natočil herec Johnny Depp. „Originální znělky se snaží jedinečným způsobem připomínat oceněné osobnosti a hosty uplynulých ročníků karlovarského festivalu,“ zdůrazňují organizátoři MFF. Americký herec, producent a hudebník Johnny Depp, držitel tří oscarových nominací, Zlatého glóbu a nespočtu dalších cen, byl hostem 55. ročníku karlovarského festivalu v roce 2021. Osobně zde představil dva dvé producentské počiny: dokument Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem (2020) a drama Minamata (2020), v němž navíc ztvárnil hlavní roli. Jeho návštěvu provázel obrovský zájem diváků a fanoušků. Koncept festivalových znělek s významnými osobnostmi světové kinematografie vznikl před 15 lety, tvůrci mikropříběhů odkazujících na propojení s karlovarským festivalem, jsou režiséři Ivan Zachariáš a Martin Krejčí.

Co zůstává divákům skryto? Nahlédněte do zákulisí filmového festivalu ve Varech

A aby toho při slavnostním zahájení MFF nebylo málo, návštěvníci a milovníci filmu dostanou další nálož hudebního prožitku. Na pódiu před hotelem Thermal vystoupí legendární britská kapela Morcheba. Tuto londýnskou kapelu založili v roce 1995 bratři Paul a Ross Godfreyovi se zpěvačkou Skye Edwardsovou a faktický start zahájili debutovým singlem ‚Trigger Hippie‘.

Slavnostní zahajovací koncert při MFF před hotelem Thermal se již několik let koná pro veřejnost zdarma.

Kapela Morcheba:

Zdroj: Youtube

MFF ocení Danielu Kolářovou

Herečka Daniela Kolářová se stane další laureátkou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jak oznámil prezident Jiří Bartoška Jiří Bartoška, na slavnostním zakončení MFF převezme cenu prezidenta MFF. U této příležitost festival uvede film Kulový blesk, který si podle Bartošky vybrala sama herečka.