Zdroj: se svolením CinemArtu

Tiché místo: První den

od 27. června

Sam si hodlá výlet do New Yorku maximálně užít. Má to jen malý háček - vybrala si datum, kdy „oni“ přiletěli. Vypadají jako obří hmyz a dávají jasně najevo, že je otázkou času, kdy lidé přestanou být pány na planetě.

Jedinou ochranou proti vetřelcům je být potichu. Zkuste to ale v nejhlučnějším městě na Zemi.

New York se mění v obří past, z níž se všichni snaží co nejrychleji a hlavně co nejtišeji uniknout. Sam dělá společnost Eric, cizinec, na nějž náhodně narazila cestou k úkrytu. Ve dvou je celá ta hrůza snesitelnější, vzrůstá ale potenciální hrozba, že vám unikne nechtěný zvuk…

Hlavní role si zahráli Lupita Nyong'o a Joseph Quinn.