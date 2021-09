I Ondřej Cihlář a Jan Látal sepsali příběh o odvaze. Hra o světlo se odehrává v roce 1949 a skauti převlečení za pionýry tu jedou převzít do příhraniční zóny betlémské světlo, v dané době dosti nebezpečný podnik. Další oceněný scénář pro mladší diváky, který si ovšem - podobně jako Boží posel – musí na realizaci teprve počkat.

Také Filmová nadace letos poprvé ocenila příběh pro děti Boží posel. Scénář k originální pohádce chystá spoluautorka dokumentu V síti Bára Chalupová s bratrem Markem. Plánují „dobrodružnou pohádku o odvážném vynálezci z dob Marie Terezie, u níž si rodiče nesednou do baru, ale půjdou se s chutí dívat s dětmi“.

Právě ta se v poslední době v dětské tvorbě daří. Jak ze strany producentů (u „myší“ zapracoval Vladimír Lhoták), tak různých fondů. Vedle České televize je to Kreativní Evropa MEDIA a především Státní fond kinematografie, který nyní více přeje i animované produkci.

O dva týdny později vstoupí do kin další domácí animovaný snímek - Moje slunce Mad. Michaela Pavlátová vypráví o přátelství Češky v afghánské rodině a malého chlapce a díky vtipnému nadhledu i poutavosti exotického prostředí ho ocení i starší dětští diváci. I tady to byl běh na dlouhou trať, který s evyplatil. Proč se těmto tvůrcům, kteří myslí i na mladší publikum, daří? Důvodů je několik. Kuráž, trpělivost, tah na branku a finanční podpora.

Film podle knihy Ivy Procházkové provází od předpremiéry na Anifilmu nadšené ohlasy a baví se u něj i rodiče. Jak se takový film dělá? „Financování dětského filmu je u nás těžké,“ přiznává Grimmová. „Ale my chtěli kvalitní podívanou srovnatelnou se světem, žádný minipříběh na koleni, kde bychom museli vysvětlovat, proč je na něm vidět mizerný rozpočet a chyby. S pořádnou hudbou, animací a akčním dobrodružstvím.“

7. října vstoupí do kin animovaná podívaná Myši patří do nebe, jejíž tvůrci Denisa Grimmová a Jan Bubeníček se rozmáchli opravdu velkoryse. Příběh myšky, kterou inspiruje tatínkova odvaha, má parametry zahraničního animáku.

A nemusí to být jen ostré hrany a velká dramata. Kina byla sice přes sedm měsíců zavřená, přesto mnohým neunikly třeba vtipné a přitom poučné Mlsné medvědí příběhy. Jejich autorky Alexandra Májová a Kateřina Karhánková s lehkostí i duchaplností svého mládí vyprávěly o medvědí dvojici z lesa, která společně loví lanýže, slaví Vánoce, a taky se pěkně hádá. Ale která umí zabrat, když je třeba, a zná cenu přátelství.

Myši patří do nebe | Foto: Aerofilms

Smečka, Spící město, Mazel a tajemství lesa, Mlsné medvědí příběhy, #martyisdead a jako čerstvá novinka Myši patří do nebe. Filmových příběhů pro děti a mládež přibývá a to je dobře. Navíc už dávno nejde o pouhé pohádky nebo filmy „pro ty malé“, ale o solidní a chytrou zábavu pro celou rodinu.

