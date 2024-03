Roman, 47 let, Praha

Odmalička mu velmi chutnalo, takže jeho cesta k pečení a vaření byla přirozená. Největší motivací je pro něj nabídnutí hotového výrobku. „Troufám si říci, že jsme se ženou dobří hostitelé,“ říká otec dvou dětí. Pracuje jako obchodník v oddělení péče o zákazníky v IT společnosti.

Nejoblíbenější dobou pro pečení jsou pro něj tradiční svátky – Vánoce a Velikonoce. „Pravidelně doma pečeme vlastní kváskový chléb, pečivo, víkendové buchty na plechu nebo koláče,“ tvrdí Roman, jehož velkou inspirací jsou obrázkové kuchařky. „Samotné recepty ale moc nekopíruji, spíše se snažím péct dle vlastní zkušenosti a fantazie,“ podotýká.

Kladné reakce na pořad Peče celá země jej hodně překvapily. „Soutěž mi vstoupila do života způsobem, jaký jsem vůbec neočekával. Na začátku jsem si absolutně neuvědomoval, že to pro mě bude tak dlouhé. Jsem ale samozřejmě rád, že to tak dlouhé bylo, i když nastaly chvíle, kdy bych to celé klidně vzdal,“ přibližuje Roman.

Nejtěžší okamžiky zažil během posledního natáčecího dne. „Bylo pro mě strašně emotivní, když tam byla i moje rodina, ještě dnes z toho mám husí kůži. Jinak to předtím byla pohoda, ale závazek před rodinou byl pro mě neskutečně svazující,“ líčí Roman, jehož snem je mít vlastní obchod s pekařskými a cukrářskými výrobky. „Uvidíme, jestli se zrealizuje. Každopádně budu péct stále, minimálně tak, jak jsem to dělal doposud. To znamená pro kamarády, pro přátele. A když mě někdo osloví, abych mu upekl, tak to rád udělám,“ dodává.