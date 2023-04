Nový český celovečerní film Jedna noc se natáčí v těchto dnech na několika místech v Ostravě. Ústřední dvojici dramatu o jedné noci a křehkých vztazích k vlastní intimitě hrají Adam Ernest a Vanda Chaloupková. V dalších rolích se objeví Kamila Janovičová, Pavlína Balner, Jan Nedbal a další. Za kamerou stojí Václav Tlapák.

První natáčení den filmu Jedna noc. | Foto: se souhlasem 2media

„Konzumní způsob života, který je veleben celou západní společností, způsobuje, že si lidé berou nevýhodné půjčky, jen aby mohli žít tak, jak se ukazuje v reklamách. Možnost splácet dluhy ještě zkomplikovala covidová situace. Výsledkem jsou osobní bankroty. Tíživá finanční situace se dotýká stále většího počtu domácností. Náš film Jedna noc se na pozadí příběhu mladého manželského páru dotýká nejen tohoto tématu, ale také určité devalvace sexuality a sexuální sebeúcty,“ říká scenárista a režisér David Laňka.

Tvůrci ovšem nechtějí jen poukázat na bezvýchodnost situace, do které lze poměrně snadno sklouznout, ale také dát naději, že problémy jsou řešitelné, pokud se k nim dokážeme postavit čelem. „Někdy se situace sice může zdát nad naše schopnosti ji zvládnout, ale je důležité se problémům postavit čelem a nevzdat to, jakkoliv to může bolet,“ říká David Laňka, který po filmu SPOLU znovu otevírá společensky závažné téma.

Nezavírat oči

„Nebyl to plán, ale téma finanční tísně mladých rodin a „samozřejmost“, s jakou dnes mladí prodávají svou intimitu na livechatech, se dnes týká tolika lidí, že před tím nelze zavírat oči. A já jsem rád, že za pomoci TV Prima a dalších partnerů, o tom můžeme vyprávět náš příběh,“ dodává David Laňka

Film Jedna noc vzniká v produkci No Stress Production, KVArt Production a Good Media, partnerem filmu je TV Prima, distributorem Bontonfilm.

Jedna noc

Adam a Eliška. Ještě přede dvěma lety se zdálo, že tihle dva dokážou všechno. On byl úspěšný rockový kytarista. Ona sice jen kadeřnice, ale především jeho Múza. Jenže stačilo jedno hloupé rozhodnutí a všechno bylo pryč. Adam v opilosti za volantem usmrtil člověka a odseděl si dva roky ve vězení. Teď je v podmínce, pracuje jako kopáč, o pořádnou práci nezavadí. Chtěl by se vrátit k muzice, ale musí zabezpečit svou rodinu, a především platit dluhy, které ve chvíli, kdy je nemohl splácet, nabobtnaly do obřích rozměrů. Eliška s ním přesto zůstala.



Byla do něj zamilovaná od dětství, a navíc spolu mají dítě. Jenže peníze zoufale chybí, a tak se Eliška zcela pragmaticky rozhodne přispět do rodinného rozpočtu tím, že po večerech bude provozovat sexuální livechat. Jedné noci neutěšená situace jejich života a skutečnost, že se Eliška musí prodávat, přeroste Adamovi přes hlavu. Uvědomí si, že všechno je jeho vina a rozhodne se s tím něco udělat. I za cenu toho, že znovu překročí zákon.



Zoufalá situace si žádá zoufalé činy.



Zdroj: 2market.cz