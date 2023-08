Proslul mnoha televizními a filmovými rolemi, z nichž ta nejpopulárnější se jmenuje Luboš a pochází z komedií Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Nespočet úloh vytvořil i na divadelním jevišti a v rozhlase. Ve středu oslaví herecký bard s kultivovaným a noblesním projevem František Němec osmdesáté narozeniny.

Herec František Němec slaví 80. narozeniny. Připomeňte si jeho slavnou kariéru | Foto: ČTK

Cesta Františka Němce k herectví vedla přes divadlo. Po studiích na DAMU v Praze byl od roku 1964 osmnáct let v angažmá Městských divadel pražských. Zahrál si tam řadu vděčných rolí – například Oresta (Mouchy), Yossariana (Hlava XXII), Lota (Království boží na zemi), Protea (Dva šlechtici z Verony), Zbojníka (Na skle malované) nebo Adamara (Aleluja, dobří lidé).

Začátkem šedesátých let se začal prosazovat i ve filmu. Jednu z prvních postav ztvárnil v okupačním dramatu režiséra Zbyňka Brynycha Transport z ráje. Následovala například role v dramatu 7 zabitých, které podle vlastního scénáře (společně s Jelenou Mašínovou) natočil Pavel Kohout, jako „tajný“ se objevil v trezorovém filmu režiséra Karla Kachyni Ucho a v roce 1970 vytvořil figuru rotného v detektivce režiséra Josefa Macha ze série o majoru Kalašovi s názvem Na kolejích čeká vrah. Na kontě má ale Němec více detektivních úloh, jako například kriminalistu kapitána Jindřicha Marhu z filmu režiséra Jiřího Hanibala Čas pracuje pro vraha.

Záhy na sebe upozornil i v seriálu Byl jednou jeden dům režiséra Františka Filipa z roku 1974, v němž vytvořil postavu sudeťáka Waltera, nebo v rozsáhlém normalizačním propagandistickém projektu 30 případů majora Zemana, kde byl šéfem kontrarozvědky, poručíkem Žitným.

V mezičase už ale natáčel s režisérem Jaroslavem Dudkem legendární seriál Nemocnice na kraji města, v němž vystřihl roli cévního chirurga Řehoře s vášní pro poslech vážné hudby a slabostí pro doktorky Královou v podání Jany Štěpánkové a Čeňkovou s tváří Elišky Balzerové.

Nesportovec sportovcem

Jeho popularita vystoupala k vrcholu ve druhé polovině sedmdesátých let, kdy s režisérkou Marií Poledňákovou natočil úspěšné rodinné komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, v nichž si zahrál po boku Jany Preissové a Tomáše Holého. Coby náčelník horské služby a horolezec diváky oslnil, všichni mu jeho nasazení věřili, ovšem sám herec po letech přiznal, že vůbec není sportovně založený člověk.

„První seznámení se Skautem, jak se jmenuje skála, na niž jsme s filmovým synkem Vaškem lezli, proběhla následujícím způsobem. Taxametrem mě pod tu skálu přivezli. Tak jsme stáli a pak jsem se zeptal, jestli je na místě někdo odpovědný, kdo mi řekne, co mám dělat, jak se vlastně na takovou skálu leze. Z hloučku se vyčlenili dva hoši, horolezci. A říkali: Tady si musíš vzít ten úvazek, udělá se k tomu taková ta dračí smyčka, to tě naučíme… Musel jsem to s nimi absolvovat, trénovat. Ne moc, ale trošku přece jenom. Ale nakonec vše snad působilo věrohodně,“ rozpovídal se Němec, který jinak s rozhovory pro média šetří, ve Všechnopárty u Karla Šípa.

Dobrá čtvrť i archiv

V průběhu let se stal jedním z nejobsazovanějších herců v České televizi. Zahrál si v žánrově odlišných snímcích, například v dramatu Popel a hvězdy, v životopisném snímku o Jakubu Janu Rybovi Noc pastýřů, v dramatu Mistr Kampanus či v hororovém příběhu Travis. A také v seriálech jako Sanitka, Cirkus Humberto nebo Dlouhá míle. Pestrý je i výčet jeho pohádkových úloh. Patří mezi ně třeba Lolinka a kníráč, Modrý pták či Tom v husí kůži.

V novém miléniu zaujal například mimořádně odpudivou postavou sobeckého přítele profesorky Svobodové ze seriálu Dobrá čtvrť, viděli jsme jej i v dalších seriálech Ďáblova lest, Ach, ty vraždy!, Život a doba soudce A. K., Labyrint či nejnověji Zločiny Velké Prahy.

Z filmů stojí za zmínku jeho úlohy v Samotářích či Rebelech a televizních inscenacích Muž, který vycházel z domu, Falešné obvinění, Bankrotáři, To horké léto v Marienbadu, Post Bellum, Piknik, Zločin v Polné a především Archiv, kde se herec proměnil ve stárnoucího filozofa Josefa Brzka, zabývajícího se překladem Aristotela. Žije ve spořádaném a spokojeném svazku se svou ženou Věrou, spát mu ale už pěkně dlouho nedá jedna věc – kdo má na svědomí jeho vyhazov z fakulty během normalizace. Bez Věřina vědomí navštíví v doprovodu svého syna Petra pardubický archiv StB, kde se dozví zdrcující fakta.

František Němec v seriálu Zločiny Velké PrahyZdroj: se svolením České televize/Miroslav Kučera

Co se týká jeho práce pro divadlo - začátkem osmdesátých let změnil František Němec své divadelní angažmá. Z Městských divadel pražských přestoupil do Národního divadla, kde zaujal zejména v rolích Shakespearova Hamleta a Goethova Fausta.

„O postavě Hamleta jsem nesnil, byl jsem do ní prostě obsazený. Když to zjistíte, zachvátí vás hrůza, protože to obnáší moc práce. Ale takovou nabídku jsem nemohl odmítnout, protože jsem se chtěl setkat s Miroslavem Macháčkem, který tehdy Hamleta režíroval. Toužil jsem po spolupráci s ním. No, snad se to vyplatilo,“ sdělil ve zmiňované Všechnopárty umělec. Na jevišti Národního divadla hostuje dodnes, a to v inscenacích Kytice a Audience u královny.

Staří mistři



Už několik let je zároveň první hvězdou pražského Divadla Ungelt, které se stalo výkladní skříní jeho herectví a kde ho diváci mohli vidět už v sedmi rolích. Hned tou první se zapsal do dějin této scény nesmazatelným písmem – na Ledňáčka s ním, Alenou Vránovou a Petrem Kostkou dodnes mnoho lidí vzpomíná. Účinkoval tam i v inscenacích Největší démant světa, Expres na západ, Pardál, To mám ale kliku nebo Pan Halpern a pan Johnson, v níž je Němcovi partnerem Petr Kostka.

O diváckém úspěchu inscenace nejvíce vypovídá skutečnost, že je stále vyprodaná a před nedávnem se uskutečnila její třístá repríza.

Nejnovější hereckou příležitostí pro Františka Němce je v Ungeltu nizozemská tragikomedie Staří mistři, která se odehrává v herecké šatně. V ní se sejdou při zkoušení inscenace dva znesváření bratři pocházející ze slavného hereckého rodu. Jeden je slavný a úspěšný a druhý žil celý život v jeho stínu. Na stará kolena se rozhodnou restartovat své divadelní kariéry ve společném projektu.

František Němec a Milan Hein v inscenaci hry Staří mistřiZdroj: Jan Malíř

„František Němec je výjimečně inteligentní a noblesní člověk, kníže mezi herci, který o sólo na jevišti nestojí. Pro něj je na divadle nejdůležitější dialog. A v Ungeltu spolu hrají jen ti, kteří spolu hrát chtějí, nikdo tady není v angažmá. Kdyby se mnou František hrát nechtěl, tak se mnou nehraje, a náš vztah to nezmění. Je mi velkou ctí, že se mnou v mých očích nejlepší žijící český herec účinkuje,“ uvedl zakladatel a principál této scény Milan Hein, který ve zmiňovaném kusu ztvárňuje toho méně úspěšnějšího z bratrů.

František Němec se věnuje i dabingu – namluvil například postavu Randalla z britského seriálu Randall a Hopkirk nebo Sira Humphreye Applebyho ze seriálů Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére. Několik let působil i jako pedagog pražské DAMU. Kromě jiných ocenění získal v loňském roce Thálii za celoživotní mistrovství. Ještě o rok dřív byl uveden do Síně slávy pří příležitosti zahájení nové sezony Národního divadla v Praze.