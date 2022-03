Stát se vrcholovým sportovcem bylo jeho velkým snem už od mládí. Soustředil se na vzpírání, hodně na sobě dřel, ale osud tomu chtěl jinak. Po studiu na obchodní škole studoval hereckou konzervatoř, ale nijak zvlášť nevynikal a po studiích šel pracovat do pojišťovny. Když už to vypadalo, že na dráhu sportovce opravdu nastoupí, přišlo divadelní angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Brzy přišla i filmová nabídka, avšak do povědomí diváků se výrazněji zapsal sérií filmů Zítra to roztočíme, drahoušku, Co je doma, to se počítá, pánové a Příště budeme chytřejší, staroušku! Nezapomenutelná byla i jeho vedlejší úloha gangstera ve filmu Čtyři vraždy stačí nebo žárlivce Roberta ve snímku Zítra vstanu a opařím se čajem. Všude tam ho diváci milují dodnes. Avšak nejmilovanější mezi všemi generacemi je jako Krakonoš, vládce hor, v Krkonošských pohádkách.

Posledních několik let života trávil v Liberci, kde také v létě roku 2016 zemřel. V roce 2001, kdy bylo herci 79 let, jej při jedné z ranních procházek srazilo auto. Dlouho se léčil, prodělal několik operací a trpěl depresemi, přesto ho sport vrátil zpět do života. Odešel poklidně v hospici.

Františku Peterkovi in memoriam udělili zástupci města Liberec v roce 2017 čestné občanství. V historické budově magistrátu má na schodišti také bustu. K té, u příležitosti jeho nedožitých sta let náměstek Ivan Langr přečetl dopis, kterým vzdává poctu tomuto milovanému herci.