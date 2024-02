Vánoce roku 1998 nebyly pro Františka Vláčila šťastné. Když jako vždycky věšel vyprané záclony na okna, spadl a zlomil si krček. Operaci zvládl, mohl se vrátit domů, záhy jej ale znovu hospitalizovali. V lednu 1999 filmový mág svůj boj se smrtí i životem prohrál. 19. února uplyne rovných sto let od jeho narození.

Filmový mág František Vláčil. | Foto: ČTK

Jeho filmařský talent byl mimořádný, životem se ale spíše protrpěl. Většinu kariéry strávil vyčerpávajícím bojem s totalitním režimem. František Vláčil byl jiný než Věra Chytilová, neměl její sílu, razanci a drzost, byl citlivý introvert. A tak své profesní bitvy a nepochopení okolí utápěl ve smutku a alkoholu.

Aby mohl žít, musel natáčet. A bohužel i pít. Při obhlídkách si schovával lahve s kořalkou na nejdůmyslnějších místech, aby je měl „po ruce“. Jakmile se pustil do práce, zapomínal navíc, že má i nějaký rodinný život. Koneckonců, manželky ho opouštěly, ta poslední, Olga, dostala mozkovou mrtvici. Do poslední chvíle o ni ale pečoval, jak nejlépe uměl.

Holubice

Rodák z Českého Těšína dostal do vínku výtvarné nadání, které vrchovatě zúročil na filmovém plátně. Zkušenosti sbíral v brněnské skupině kresleného a loutkového filmu, později ve Studiu populárně-vědeckých a naučných filmů a po příchodu do Prahy i v Československém armádním studiu.

Britská Zóna zájmu navržená na Oscara přibije příběhem z Osvětimi k sedačkám:

Ráj v Osvětimi. Mrazivá Zóna zájmu je filmem roku

Pozornost na sebe strhl už debutem v roce 1960, filmem Holubice, kterým se zařadil mezi nejpozoruhodnější tvůrce takzvané československé nové vlny. Hlavní roli nemocného chlapce v něm hrál pozdější úspěšný režisér Karel Smyczek. Film byl oceněn na festivalu v Benátkách a o Vláčilovi se začalo mluvit ve filmových kruzích.

Přípravy Ďáblovy pasti o boji mezi dogmatismem a tmářstvím 18. století ho strhly natolik, že se pohroužil do minulosti. Tady někde, v hlubinách času, se zrodil první impuls k jeho největšímu a nejdražšímu opusu: Marketě Lazarové.

Martyrium s Marketou

„Kdyby už nic jiného, tak tohle!“ Tak se Vláčil vyjádřil o Vančurově textu a jeho možné adaptaci, když ho dočetl.

Nejspíš v tu chvíli netušil, jak úmorný boj ho čeká. Věděl, že Marketa musí promlouvat filmovými obrazy. Jenže… „Vezměte Vančurovi tu krásnou češtinu, vytrhněte samotný příběh. Co vám vyjde?“

Nakonec zasadil původní příběh do polopohanského 13. století. Všechny lokace, kde se točilo, vybral osobně, zkoušel kostýmy včetně drátěné košile. Byl nekompromisní při výběru herců a jejich přípravách. „Pan Vláčil se na mě podíval, namočil mé dlouhé vlasy do sudu s ledovou vodou a zakázal jakékoli líčení,“ vzpomínala po letech Magda Vášáryová, představitelka titulní role, jíž bylo v té době šestnáct let.

Marketa Lazarová (1967)Zdroj: se svolením Dafilms

„Byly to roky příprav, dva roky natáčení, polorozpadlé tvrze daleko od civilizace, štáb uprostřed bahenních sopek, zničení herci ve zmrzlé, zasněžené krajině. Nesnesl jsem sebemenší klam, filmařskou iluzi… Když to martyrium skončilo, měl jsem pocit člověka, kterému zemřel blízký příbuzný, vedle kterého jsem žil a kterého jsem, pravda, také někdy nenáviděl,“ shrnul Vláčil v knize Podobenství o Františku Vláčilovi drásavou zkušenost z natáčení svého opusu magnum.

Natáčení Markety zasáhlo všechny, včetně těch nejmladších. Magda Vášáryová nechtěla už nikdy točit. „Byla jsem vyděšená a unavená. Nekouřila jsem, nepila kafe ani alkohol. Koukala jsem na Vláčila, Baťku, Menšíka, Palúcha z bezpečné vzdálenosti,“ vzpomínala herečka.

Nejlepším filmem roku 2023 je podle českých filmových kritiků černá komedie Přišla v noci od režisérů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara:

Nejlepší film, režie i herečka. Ceny kritiků ovládla komedie Přišla v noci

„František Vláčil zpočátku jezdil na kontroly, jestli chodím včas spát… Vyprávěl historky z 13. století, o Přemyslovcích, lapcích, Bavorech, hvozdech a já se u toho učila tu nádhernou češtinu. Na place se mnou nekomunikoval, byl často opilý a já jsem to nenáviděla,“ svěřila se.

O mnoho let později dodala: „Byl bezesporu jedním z geniálních umělců. Introvert, alkoholik posedlý svým viděním, neuchopitelný. Pro nás, kteří ráno joggujeme, i pro ty, kteří večer vzhlížejí ke svým čerstvě obarveným vlasům, byl podivínem, páchajícím pomalou sebevraždu. Kdoví, na co myslel za noci na Kvildě, když kouřil šedesátou cigaretu, a kteří démoni s ním tehdy byli…“

Na mnicha jsi tlustý!

Pak přišel film Údolí včel (jenž měl mimo jiné od studia za úkol využít znovu nákladné kostýmy a kulisy pro Marketu Lazarovou, aby se rozpočet alespoň trochu vrátil). Ani tento vizuálně vytříbený snímek o sporu askeze a svobody nevznikal úplně běžnou cestou.

František Vláčil tehdy přišel za Janem Kačerem a ohromil ho prohlášením, že napsal příběh „o dvou chlapech Arminovi a Ondřejovi, z nichž jeden je zlý a jeden hodný, jsou v podstatě celistvou osobností“ a že by rád, aby Jan hrál oba. Za čtrnáct dní se režisér vrátil s tím, že by to bylo technicky náročné a že Kačer bude hrát jen Ondřeje. A dotazem, zda nezná někoho mladého pro druhou roli.

Kačer mu navrhl a posléze i představil Petra Čepka. „Vždyť vypadá jak maďarskej hún, ten přece nemůže hrát českého kluka,“ opáčil rozladěně Vláčil. Nakonec se ale s „húnem“ skamarádil a oznámil Kačerovi, že jeho roli dostane on.

„A co budu hrát já?“ tázal se Kačer v tiché naději, že snad tedy Armina. „No jo, ty jsi ale tlustej a to má být asketický mnich,“ odtušil režisér.

A tak Jan Kačer zuřivě hubl. Shodil jedenáct kilogramů a roli dostal. Pod podmínkou, že znovu neztloustne. Pro jistotu nařídil režisér herci na celý čas natáčení přísnou dietu. „Jeden trojúhelníčkový sýr a rajské jablko. Byl jsem pořád v takovém podivném napětí, zatímco Vláčil s Čepkem a s Věrou Galatíkovou debužírovali,“ vzpomíná Kačer v knize o Vláčilovi.

Musím čůrat

Pak přišla srpnová okupace. Na soudružský dotaz, zda souhlasí se vstupem vojsk, Vláčil opáčil, že musí čůrat, opustil místnost a už se nevrátil. Následující roky měl sečteny. Stihl ještě snímek Adelheid o nemožné lásce v poválečných dnech, opět s uhrančivou kamerou svého dvorního kameramana Františka Uldricha, pak už přituhlo.

V období normalizace mohl natočit jen několik krátkometrážních filmů, mimo jiné Prahu secesní (1974). V nápadité montáži záběrů různých projevů secesního stylu, podbarvené přiléhavou hudbou a útržky veršů, nezapřel Vláčil básníka a své vytříbené výtvarné vidění. Po letech dřiny kolem celovečerních filmů a tíze odpovědnosti za celý štáb vnímal nakonec produkci krátkých snímků jako milý oddech. „Něžný zázrak tvoření,“ říkal.

Film Jeden život se točil na autentických místech v Praze a stárnoucího Wintona hraje Anthony Hopkins:

Praha a její ulice v britském filmu. Příběh Nicholase Wintona ožívá v kinech

Něžně poetický byl i další jeho film, tentokrát hraný - Pověst o stříbrné jedli, příběh z drsného prostředí česáčů šišek, který zdobily kaskadérské výkony v korunách vysokých stromů. Pozornost si vysloužily i další jeho filmy, přestože výběr látky byl s ohledem na normalizační poměry pro Vláčila čím dál tím větším kompromisem. Jako třeba adaptace knihy Bohumila Říhy Dým bramborové natě, kterou přesto režisér povýšil díky svému citu pro charakter hlavní postavy i prostředí na tísnivou, melancholickou podívanou, jíž dominoval výkon Rudolfa Hrušínského.

Že je mistrem filmových balad, dokázal znovu v dramatu Stíny horkého léta, které natočil podle scénáře Jiřího Křižana - majstrštyk o tragických dozvucích války lemovaný beskydskými lesy, který získal Křišťálový glóbus na 21. ročníku festivalu v Karlových Varech.

Herec malých rolí

Sporadicky se objevoval i jako herec epizodních rolí ve filmech některých kolegů. Památným zůstane nejspíš jeho roztřesený, neurotický jedlík z Menzelových Slavností sněženek, který neměl daleko k Vláčilovu skutečnému rozpoložení.

V subtilním dramatu Hadí jed ukázal, jak dobrý je pozorovatel mezilidských vztahů a povah. Koneckonců, kdo víc mohl porozumět alkoholikovi v podání Josefa Vinkláře než tvůrce sám? Dětskému publiku věnoval Pasáčka z doliny, příznivcům klasické hudby variaci na dvořákovské téma Koncert na konci léta. Jeho posledním filmem byl Mág, jakýsi tok obrazů věnovaný Karlu Hynku Máchovi, rozporuplnému českému básníkovi. Tak jako pro autora Máje měl Vláčil vždy pochopení pro nejrůznější lidské charaktery a osudy, a to po celý svůj život.

Alkohol i sebevražda

Spřízněnou duši a vynikajícího scenáristu našel ve Vladimíru Körnerovi. Z jejich spolupráce se zrodily kromě Údolí včel také Adelheid (1969), Pověst o stříbrné jedli (1973) a Stín kapradiny (1984). „Byl jsem u jeho maximálně tvůrčích období, u jeho problémů s alkoholem, když chtěl spáchat sebevraždu. Prožil jsem s ním ty nejhorší roky normalizace, jeho vrcholy i pády. Při každém filmu jsme byli v zajetí emocí. Protože Vláčilovy filmy byly o pravdivosti citů, o vztahu lidí, krutosti i o smrti. Dostali jsme se jeden druhému pod kůži,“ řekl Körner.

Divadelní, ale i televizní a filmoví diváci Josefa Vinkláře milovali:

Josef Vinklář hrál do posledního dechu. Reputaci lékaře Cvacha už ale nenapravil

Byl jemným a snadno zranitelným člověkem, ale když natáčel, pracoval zarputile a celou svou bytostí. Tvořil pro pravdivost díla, nikdy ne pro peníze. Když mu žena řekla, že jestli se něco zásadního nestane, chcípnou i s dětmi hlady, odvětil: Tak holt jo. Chcípneme.

To dobré přetrvá

Toužil natočit Valdštejna i Malého prince, na jednoho však už neměl dost sil, u druhého byla příliš drahá autorská práva. Některé stěžejní filmy by bez pomoci štábu kvůli opakujícím se indispozicím nejspíš nebyl schopen dokončit. Přesto zůstává František Vláčil navždy filmařem, jehož dílo nemá v domácí kinematografii obdoby.

„V lidském konání by měl být řád. Nemám rád chaos. Proto se příliš nezabývám současností. Čekám, až se hladina uklidní a hlouposti padnou ke dnu. Nejlepším kritikem toho, co jsme vytvořili, je čas. Co přetrvá, je dobré,“ říkával režisér.