Šílený Max je zpět. Furiose tleskali v Cannes šest minut

Šílený Max si dojel v Cannes pro svou slávu na červeném koberci. Nebylo to sice na ostrých motorkách jako na plátně, ale přesto byla světová premiéra filmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe velkolepá. Selfíčka, autogramy a jásot provázely tým režiséra George Millera od chvíle, kdy vystoupil z limuzíny. Největší ohlas si vysloužil Chris Hemsworth, jenž hraje Dementuse a který v duchu své divoké postavy narušil protokol a místo černého obleku zvolil bílý. Po slavnostní gala premiéře v kině pak přišel šestiminutový aplaus. Tleskali i ti, kteří se možná v Millerově dystopickém světě příliš neorientují. Kdo by to ale přiznával…

Anna-Taylor Joy jako Furiosa | Foto: se svolením Vertical Ent