Z medailové slávy do deprese a zpět. Dramatický příběh biatlonistky Gabriely Soukalové si přímo říkal o filmovou výpověď. Její osobní i kariérní zkušenost přesahuje běžné portréty sportovců. Pokusil se o to Petr Větrovský. Jeho film se jmenuje Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí a má svá silná i slabá místa.

Film o Gabriele Soukalové si občas režisér plete s reklamním klipem | Foto: se svolením Bohemia MP

Dvojnásobná stříbrná medailistka z olympijských her Gabriela Soukalová má na kontě oslnivé biatlonové výhry a také velkou zásluhu na popularizaci tohoto sportu u nás. Prošla však nezáviděníhodným martyriem, jehož součástí byl předčasný konec kariéry, hořká zkušenost z prvního manželství a ztráta jistoty.

Medaile a přejídání

Petr Větrovský, manažer, moderátor a tvůrce sportovních dokumentů (mimo jiné Attila Végh – splněný syn a Jan Koller: Příběh obyčejného kluka), se jejího portrétu chopil s ambicemi takřka artovými. Formou archivů i rozhovorů s kolegy, rodiči či přáteli připomíná její rodinné sportovní vlivy, závody, medailové úspěchy, ale také boj s bulimií a anorexií, disharmonii s trenérem při změně běžeckého stylu, toxický vztah s Petrem Koukalem, narůstající psychickou i fyzickou nepohodu, pád na úplné dno.

Zdroj: Youtube

Všímá si drobných detailů (za všech okolností včetně závodů nalíčená) i zásadních momentů jako poprasku kolem Gabrieliny knihy Jiná, jež pobouřila leckoho z biatlonu („některé věci mají zůstat v kuchyni týmu!“), přitáhla ale logicky pozornost médií i různých talk show, třeba Jana Krause. „Bylo to maso. Ale nelituju,“ přiznává sportovkyně, kterou režisér sleduje až k nezdařenému pokusu o comeback na Vysočině i při jejích nových aktivitách, s partnerem a dcerou.

Romantika nudí

Nejlepší a nejemotivnější jsou ty nejobyčejnější scény – perné tréninky, euforická vítězství, komentáře rodičů, pochybnosti o životě s exmanželem, soudní tahanice a ztráta střechy nad hlavou (jen je škoda, že nenašla Gabriela odvahu prozradit na kameru, kde a jak v tu dobu žila, dozvíme se jen, že to „nebylo důstojné“), radost z tvoření soch. Podstatný a věcný komentář připojují i zahraniční biatlonové hvězdy Johannes Bö nebo Martin Fourcade a čeští kolegové, včetně Ondřeje Moravce. Dostatečně výmluvné jsou i strohé titulky, kdo se odmítl natáčení účastnit (biatlonistka Veronika Vítková, s níž neměla Gabriela dobré vztahy, nebo zmíněný exmanžel Petr Koukal).

Soukalová natočila film. Otevírá i těžká témata, exmanžel Koukal účast odmítl

Věčná škoda, že měl režisér potřebu implantovat do filmu i cosi jako „umění“. Respektive co si pod uměním představuje. Soukalové příběh je dostatečně zajímavý, stylizované záběry, ať už s její tváří z různých úhlů v temnotě, s koketně nahým ramínkem u klavíru či v bílých šatech v mořském příboji působí jak z jiného světa - tu z reklamního klipu, jindy z nasládlé telenovely. Těžko říct, do jaké míry si je aktérka sama přála, nebo nakolik ji Větrovský o nich přesvědčil. Výpovědní hodnotu mají nulovou, Soukalová je atraktivní ženou i bez nich. Možná měly tyhle "reklamní" záběry svědčit o hledání její vnitřní rovnováhy a jiných radostí života než jen těch sportovních, dalo se to ale vyjádřit i jinak.

Zbytečný klip

Upřímně - medvědí službou je pro Gabrielu a celý film (při vší úctě k oběma osobnostem) i videoklip se Štefanem Margitou, balancující na hraně kýče. Že biatlonistka ráda zpívá, je známo. Několikrát diváky biatlonových událostí překvapila (v Novém Městě na Moravě, v show Jana Krause nebo v závěru letošního mistrovství světa na Vysočině, kde byla uvedena do Síně slávy).

Zdroj: Youtube

Více než kostrbatý a klišovitý text, který si aktérka do klipu napsala s Michalem Kindlem („já teď na kolenou klidně budu tu stát, i kdybych tisíckrát ještě musela spadnout“), vypovídají ve filmu o jejím klikatém životě, houževnatosti i zneklidňujících aspektech sportu jiné věci. Vyčerpání v cíli, slzy radosti před jásajícími fanoušky s českými vlaječkami na tvářích, přejídání a zvracení osmkrát denně, touha zůstat ženou, vnitřní nejistota i hojivá náplast od toho, kdo na vás čeká doma. V těchto momentech je film nejsilnější, tady se „pravda vyplatí.“ Nikde jinde.

Hodnocení Deníku: 55 procent