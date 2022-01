Film Síla psa streamovací společnosti Netflix s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli si odnesl i cenu za nejlepší režii a nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli pro Kodiho Smita-McPheea.

Zlatý glóbus za nejlepší mužský výkon v dramatu získal Will Smith za životopisný snímek Král Richard: Zrození šampiónek, kde ztvárnil otce tenisových hvězd Sereny a Venus Williamsových. Stejnou cenu v kategorii žen dostala herečka Nicole Kidmanová za roli televizní legendy Lucille Ballové ve filmu Ricardovi. Ocenění za nejlepšího herce v komedii či muzikálu dostal Andrew Garfield za muzikál platformy Netflix Tick, tick…BOOM!.

Úspěchy v kategorii filmových komedií a muzikálů oslavil nový remake muzikálu West Side Story režiséra Stevena Spilberga, který získal Zlatý glóbus za nejlepší snímek v této kategorii i cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli, kterou získala představitelka Marii Rachel Zeglerová.

Twitterový ceremoniál

Udílení filmových a televizních cen začalo v pondělí v losangeleském Beverly Hills nezvykle tiše v 18:00 místního času (3:00 SEČ). Letošní 79. ročník vyhlašování cen se odehrál v komorním prostředí téměř bez diváků nebo bez červeného koberce. Vítěze vyhlásila asociace v sérii příspěvků na twitteru.

Akce, která podle agentury AP běžně k televizním obrazovkám přilákala až 18 milionů diváků, je navíc soukromá, není přenášena online a neobjeví se ani jako obvykle ve vysílání televize NBC.

Bojkot hollywoodských hvězd i kritiku si vysloužila HFPA, která podle odpůrců ve svých řadách neměla dostatek zástupců etnických menšin. Asociace byla obviněna i z rasismu nebo korupce, napsala agentura AFP.

79th Golden Globe Awards, vítězové

FILM



Nejlepší film (drama)

The Power of the Dog (Síla psa)



Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)



Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Will Smith (King Richard)



Nejlepší snímek (muzikál či komedie)

West Side Story



Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál či komedie)

Rachel Zegler (West Side Story)



Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál či komedie)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)



Nejlepší animovaný film

Encanto



Nejlepší cizojazyčný film

Drive My Car



Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)



Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Ariana DeBose (West Side Story)



Nejlepší režie

Jane Campion (The Power of the Dog)



Nejlepší scénář

Kenneth Branagh (Belfast)



Nejlepší hudba

Hanz Zimmer (Duna)



Nejlepší originální píseň

No Time to Die, Billie Eilish, Finneas O'Connell (Není čas zemřít)

TELEVIZE



Nejlepší televizní seriál (drama)

Succession (Boj o moc)



Nejlepší ženský herecký výkon v televizním seriálu (drama)

Mj Rodriguez (Pose)



Nejlepší mužský herecký výkon v televizním seriálu (drama)

Jeremy Strong (Succession)



Nejlepší televizní seriál (muzikál či komedie)

Hacks



Nejlepší ženský herecký výkon v televizním seriálu (muzikál či komedie)

Jean Smart (Hacks)



Nejlepší mužský herecký výkon v televizním seriálu (muzikál či komedie)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)



Nejlepší minisérie či televizní film

The Underground Railroad (Podzemní železnice)



Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli v minisérii či televizním filmu

Kate Winslet (Mare of Easttown)



Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu, minisérii či televizním filmu

Michael Keaton (Dopesick)



Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v seriálu, minisérii či televizním filmu

Sarah Snook (Succession)



Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli v seriálu, minisérii či televizním filmu

Oh Yeong-su (Squid Game)