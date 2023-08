Okruh Le Mans je sen každého závodníka. Mladičký Jann Mardenborough tu šanci dostane. Má to ale háček – kromě kratšího tréninku dosud "závodil" jen v obýváku na simulátoru. Může uspět, nebo se rozseká v první zatáčce? Příběh, který se opravdu stal, nabízí v kinech Gran Turismo. Díky zručné režii Neilla Blomkampa i excelentním závodním scénám není vůbec špatný.

Archie Madekwe jako Jann | Foto: se svolením Falconu

Když je vám sedmnáct, jste machři v závodní videohře, ale táta vám nosí s nasupeným výrazem do pokoje fotbalový míč, není to dobrá pozice pro životní start. Nečekaná šance vyměnit gamepad za skutečný závodní volant všechno ještě zhorší.

Přesně to se stalo Jannu Mardenboroughovi, který se rozhodl přesvědčit svého otce, bývalého profesionálního fotbalistu, přezíravé závodníky a především sám sebe, že na to má. Ještě předtím ovšem proseděl dlouhé dny, týdny a měsíce u herního simulátoru, což vskutku nebývá hobby, pro které by rodiče teenagerů měli nějaké velké pochopení.

Ne že by autoři scénáře přinášeli nějak výjimečnou zápletku, de facto kopírují model talentovaného outsidera, jemuž „nikdo nerozumí“ a který to nakonec všem nandá. Nicméně vyprávějí ji zručně a s citem pro žánr, což vždycky potěší.

Koneckonců, jak Jason Hall, tak Zach Baylin mají s životopisnými filmy dobré zkušenosti. První má na kontě Amerického snipera o ostřelovači jednotek SEAL, kterého psal pro režiséra Clinta Eastwooda, druhý Krále Richarda: Zrození šampionek, sportovní drama o otci dvou nadějných černých tenistek, oba na základě reálných příběhů.

Také v Gran Turismu vyprávějí klikatou cestu nadaného mladíka k úspěchu na závodní dráze, zde inspirovanou příběhem velšského mladíka Janna Mardenborougha. Když v roce 2008 zřídila herní společnost Sony společně s automobilkou Nissan závodní akademii (!), ocitl se Jann díky svým herním výkonům mezi hráči Gran Turisma vybranými z celého světa.

Hoši a dívky od simulátorů, kteří by ve valné většině finančně na tréninky v tomto sportu nedosáhli, si mohli splnit sen. Usednout do nablýskaných rychlých vozů, změřit své síly s profesionálními jezdci a dělat navíc nevšední reklamu dvěma slavným korporacím.

To není hra!

Film se nejprve rozjíždí spíše jak při okresních závodech dětských cyklistů, nahlížíme do hrdinova soukromí, odlehčené scény se střídají s vypjatějšími, které generují hádky Janna s otcem ohledně budoucí profese, potkáme jeho dívku a pár přátel, vše nicméně ve standardním vypravěčském režimu.

Jakmile ovšem dojde na první rychlou jízdu v reálu (útěk teenagerů z noční párty před policejním vozem, který nahání jejich auto), ukáže se, kde bude síla Blomkampova filmu. Režisér, jenž natočil mimo jiné District 9 a Elysium, má cit pro autenticitu i napětí.

A to se sympaticky promítá do závodních scén i jejich zákulisí.

Film Gran Turismo nabízí záběry z reálných závodůZdroj: se svolením Falconu

Vedle Janna je druhou zásadní postavou mechanik Jack Salter, jenž se kdysi po dramatické události stáhl ze závodní elity a je vybrán, aby trénoval nadějné, leč realitou nedotčené svěřence. „Tohle není hra, tady to prostě nemůžete restartovat,“ komentuje sarkasticky trenér přípravu nováčků, kteří postupně vypadávají ze hry.

Nakonec s ním po různých peripetiích zůstává na bojišti Jann. Z kontrastu jejich povah, který sahá od zkušenosti a naivity až po rozdílný hudební vkus (Jann poslouchá Enyu, Jack mimo jiné Black Sabbath), těží autoři zábavné dialogy a situace. A Jann, mezi čím dál těžšími úkoly, nehodami, psychickými pády, rodiči trnoucími o jeho zdraví i kolegy, kteří nehrají vždycky fér, zvolna dozrává. A zjišťuje, že tenhle sport je zatraceně tvrdý chleba.

Kamery na autech

Romantická linka s přítelkyní, která je prakticky kdykoli po ruce (i když má své studijní cíle), nestojí příliš za řeč a také je třeba počítat s product placementem obou známých značek. Závodní sekvence, kterých není málo, jsou nicméně strhující a výhrady vyrovnávají.

Režisér byl důsledný, a tak si můžeme užít autentickou atmosféru, natáčelo se na slavných okruzích v rakouském Red Bull Ringu, Nürburgringu či na autodromu v Dubaji, nemluvě o reálných závodech.

Kamery připnuté na auta nabízejí ďábelskou jízdu, jíž se účastníme, zachycují reálné zvuky, nárazy a dech závodníků, skoro je až cítit kouř spálených pneumatik a motorů – a ze všeho se tají dech.

Kamera vůbec nabízí nadstandardní záběry: nevšední úhly pohledu na závody, detaily, dramatické bouračky (fascinující je vychýlení vozu při nárazu větru), vizuální rozložení auta na součástky během závodu – jako na Jannově monitoru. Významnou roli hraje i hudba (mimo jiné skotského autora Lorna Balfa, jenž se podílel například na filmech Mission Impossible nebo Churchill).

Dobří herci a adrenalin

Herecké obsazení funguje: Janna ztvárnil nadaný Archie Madekwe, kterého jsme mohli vidět i ve Slunovratu, role sarkastického Jacka Saltera se skvěle zhostil David Harbour, známý mimo jiné ze seriálu Stranger Things nebo z Hellboye, Orlando Bloom je jako marketingový šéf Nissanu méně výrazný, i on tu ale má svou důležitou pozici.

Orlando Bloom hraje šéfa marketingu NissanZdroj: se svolením Falconu

Stručně shrnuto, Gran Turismo je svižná letní podívaná s bravurně uchopenými závodními scénami plnými adrenalinu, které docení i ti, jimž jsou jinak radovánky u herních konzolí PlayStation zcela ukradené.

Hodnocení Deníku: 70 procent