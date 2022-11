Jinak ovšem nemohou být odlišnější – Roman je neukázněný, kdysi nadějný závodník autokrosu a dnes majitel autobazaru, který si hraje na borce, ale ve skutečnosti je srab, jenž se před závodem posilňuje pivem ("střízlivej nezrychlim") a konflikty přenechává jiným, Emil je pomalý autista s jasně nastavenými životními pravidly a plány, jejichž narušení vnímá mimořádně zuřivě, sem tam i někoho pokouše. Je to ale právě on, kdo vyhraje v televizním kvízu lístky na závody Formule 1 do Španělska, a tak se mu do auta navzdory nedávné rozmíšce při závodech vnutí i bratranec.

Že to nebude snadná cesta je nabíledni, zvlášť když jedou drahým vozem, který si Roman „vypůjčil“ z komisního prodeje svého bazaru, a navrch se na ně nabalí místní looser a zloděj aut Štětka, jenž zdrhá před polskou mafií. Zatímco neklidná trojice s různými představami o spolujízdě a bočními zájmy upaluje dálnicí, paralelně sledujeme, jakou spoušť po sobě nechala. Majitele komisního auta, který po něm vyhlásí pátrání, nešťastnou policejní dvojku, která je nucena to řešit, a Romanovu manželku se třemi dětmi, kterou pro změnu obtěžují polští hoši shánějící se po stejném vozu, ovšem ze zcela jiných důvodů. V jeho pneumatikách se totiž veze cenný náklad…

Hrdinové z periferie

Projekty Jana Prušinovského spojuje zájem o lidi z periferie, často ztracené ve svých životech, ale se stejnou touhou po štěstí, jakou má mnoho jiných. Z nejrůznějších důvodů se dostávají do absurdních, komplikovaných situací, ať už souhrou nešťastných okolností nebo proto, že nedomýšlejí své plány. Na rozdíl od některých tvůrců současných českých komedií se jim autor neposmívá, ani je nekárá, prostě s nimi soucítí.

Sleduje je v rozličných, dobře odpozorovaných prostředích, v nichž nachází charakteristické české rysy i zdroj situačního humoru. Venkovský fotbalový mikrosvět v případě Okresního přeboru, hospodští štamgasti (Most!) nebo sociálně zdevastovaná místa bojující s hernami a drogami (Kobry a užovky).

Grand Prix nahlíží do světa aut, bazaru a autokrosu, jehož aktéři se mazlí s každou součástkou, volantem a vůní benzinu. I oni se pohybují na okraji společnosti a sní o „velkém světě“, cesta k jejich Grand Prix je ale lemovaná groteskními překážkami, které si víceméně působí sami. Málokdy vše dopadne tak, jak plánují, a to včetně Velké ceny, jejich největší devizou je ale nakonec přátelství zrozené v nečekané chvíli.

Výborní herci

Prušinovského film má v rozporu s názvem trochu pomalý rozjezd, postupně se ale dočkáme i slovního a situačního humoru, i když s ním autor více šetří. Nabízejí ho prakticky všechny postavy včetně vedlejších, především díky skvělému obsazení: seniorský majitel putujícího vozu odmítající se hnout z policejní stanice („důchodce s nákupem a tabletem vydrží čekat hooodně dlouho!“), jehož ztvárnil obdivuhodně ukázněně Miroslav Donutil, lenivý policejní šéf a jeho akční pomocnice s tvářemi Marka Daniela a Evy Hacurové, Romanova temperamentní žena zvládající všechny složité situace alias Anna Kameníková i místní feťačka a prostitutka ve skvostném podání Táni Dykové.

Kryštof Hádek našel jako vždy pro svou postavu přesnou polohu, v případě Romana oscilujícího mezi drsným hulvátem a klukovským snílkem, sekundují mu dva „tygři“ z ostravského divadla Mír, proslavení internetovým seriálem sKORO NA mizině Robin Ferro jako odzbrojující autista Emil a Štěpán Kozub v roli Štětky, jenž se občas pohybuje na hraně své komediální šablony.

Česká Grand Prix

Obecně nepřináší tahle automobilová crazy komedie do žánru nic nového, předchozí kusy tvůrce nepřekonal. Místy drhne ve zbytečné vulgaritě a pracuje naopak s menší nadsázkou, nabízí ale uvěřitelné typy a vtipné nápady (třeba zemědělské družstvo jako zástěrku černého obchodu). Tohle Prušinovský umí. Škoda, že se do filmu nedostalo trochu víc atrakce ze zahraniční cesty i energie španělského závodu. Takhle je to jen malá česká Grand Prix, vězící ve stejně lenivém marasmu jako její hrdinové.

Hodnocení Deníku: 65 procent