Po náhodném setkání s láskou z dětství dosavadní život přehodnotí a rozhodne se stát opravdovým mužem. Režie se ujal Michal Samir, film produkuje společnost Up&Up production, jež loni uvedla do kin úspěšný snímek Matky.

„Je to taková ‚feel good‘ komedie. O klukovi, který se rozhodne přesvědčit svou dětskou lásku o tom, že je opravdový chlap. Odjede na ‚pánský‘ kurz do hor, kde se mu ale nedaří tak, jak očekával,“ vysvětluje režisér, který má na kontě snímky Hany nebo Polednice a který chystá zásadní scény ve slovenských Vysokých Tatrách. Prachařovou filmovou partnerkou je Tereza Ramba.

„Vždycky je složité najít ústřední pár tak, aby fungoval. I ve světě najdete řadu příkladů, kdy se do filmu vyberou velké hvězdy, ale ten nakonec nepůsobí dobře, protože spolu nefunguje klíčový pár. Kuba s Terezou jsou z hlediska vzájemné chemie naprosto přesní,“ doplňuje Samir.

Gumy

Do práce se pustila také režisérka Karin Krajčo Babinská. V Klecanech právě roztočila desetidílný komediální seriál, jehož hlavními hrdiny dva svérázní automechanici. Ztvární je Richard Krajčo a David Švehlík. Kvůli absurdním a špatně promyšleným plánům se často dostávají do absurdních situací. Jejich směšnému konání přihlížejí svérázné figurky z komunity „za zdí“ v bývalém továrním areálu, kde se nachází i hospoda, trafika, butik či Zverimex.

„Jsou to hodní kluci, znají se od nepaměti a tak trochu si zbyli. A jsou za to rádi,“ líčí své postavy představitel Máry Richard Krajčo. „Za nápad a roli Lukyna jsem Karin vděčný, protože bych si jinak v ničem podobném komediálně laděném nezahrál,“ dodává David Švehlík. V dalších rolích se objeví Patricie Pagáčová, Dana Batulková, Sandra Pogodová, Robert Nebřenský aj.

Zatímco autor scénáře Michal Samir přivedl nedávno na obrazovky už trilogii Iveta, pro režisérku je to s Voyo Originál první spolupráce. „Nevím, jestli rozumím heverům, ale myslím, že dokážu nahlížet do duší mužů,“ soudí Babinská. „Pro mě jsou daleko čitelnější než ženy, především kvůli své přímočarosti. A když si chci z někoho dělat legraci, tak se mi mnohem lépe dělá sranda z chlapů než dam.“ Na Voyo se seriál objeví už letos na podzim.

Divoký hon

K natáčení se schyluje i ve společnosti Bionaut. Kromě hrané série #annaismissing o počítačové šikaně chystá producent Vratislav Šlajer se zahraničními partnery už několik let projekt Jinací. „Jde o tři celovečerní temná dramata - české, polské a slovenské, v nichž hrají hlavní roli postavy mytologie střední Evropy,“ vysvětluje Šlajer.

„Polský je o vodníkovi, slovenský o můře a český o divokém honu. Vystupuje v něm procesí temných bytostí, jež mají různé podoby a jež jsou symbolem zkázy, v našem případě třicetileté války, co ničí krajinu. Scénář napsal Petr Koubek, režii má Marek Najbrt. Vypadá to draze, ale nemělo by být tolik. Našli jsme skvělou lokaci v jedné tvrzi v Maďarsku, tam se bude převážně natáčet.“

Jitřní záře. Drsný příběh dítěte ze Šumavy byl inspirací filmařům

Dalším velkým projektem Bionautu je adaptace úspěšných knih Vojtěcha Matochy Prašina, co díl, to jeden film. Teď se chystá první a jde o velkou koprodukci: kromě české účasti Polsko, Rumunsko, Lotyšsko a Slovensko, rozpočet činí 90 milionů korun. Vratislav Šlajer věří, že k zafinancování pomůže i čerstvé zařazení jejich společnosti do prestižního seznamu předních evropských produkcí, jenž byl sestaven v květnu na počest 75. ročníku festivalu v Cannes. Tady také před několika dny své chystané projekty společnost představila.