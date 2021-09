„Deniska se na konci druhé řady Lajny stala maminkou dvojčátek, takže si teď bude muset zvykat na zcela novou životní situaci. Už se prostě nebude všechno točit kolem ní, nebude moct pečovat o svoji kariéru u tyče, o své tělo a blaho, jak na to byla zvyklá, takže s tím trošku bojuje. Spíš teda zažívá docela šok. Středobodem jejího vesmíru ale samozřejmě zůstává její milovaný Lubošek, s nímž prožívá všechny úspěchy i neúspěchy. Co přesně, nechci úplně prozrazovat, abych diváky nepřipravila o překvapení,“ usmívá se Hana Vagnerová.

Deniska je populární figura – říkala jste, že vám vstupuje i do života, když na vás diváci pokřikují jejím jménem. Máte ji ráda i vy sama?

Mám ji hrozně ráda! Od začátku jsem se snažila, aby Deniska nebyla taková ta prvoplánová pipina, zlatokopka, která si jde tvrdě za svým a kterou všichni nesnášejí. Mým cílem bylo dát jí srdce, lidskost a roztomilost, jít prostě trošku jiným směrem, než jaký se možná na první pohled nabízel. A to se mi, teda aspoň doufám, podařilo. Na žebříčku Denisčiných hodnot jsou sice na prvním místě nějaké ty materiální věci a diamanty, to jako ano, ale zároveň je v tom, jak se chová, ryzí a čitelná. Rozhodně to není nějaká manipulativní mrcha. Fakt, že si ji diváci oblíbili, mě opravdu moc těší.

O hokeji ví ale pořád úplnou čočku…

Ano, to platí. Hokej Denisku vůbec nezajímá. V jednom z dílů prohlásí: „Osudy nás, manželek hokejistů, závisejí na výsledku utkání.“ Tohle si naprosto jasně uvědomuje, takže se snaží udělat Luboškovi to nejlepší zázemí, aby byl maximálně šťastný, protože pak bude šťastná i ona.

První série Lajny se odehrávala v Havířově, druhá v Praze a třetí, jak prozradili tvůrci (a naznačuje to i slovenská koprodukce), na „federální půdě“. Vysvětlíte její podtitul Zúčtování?

V souvislosti se zmíněnou „federální půdou“ je Deniska najednou v ohrožení, přepadne ji pocit, že už zdaleka není taková „šťáva“, jak kdysi bývala. Panuje totiž obecný názor, který samozřejmě ve skutečnosti nesdílím, že manželky slovenských hokejistů jsou rafinované dračice a že nám přebírají české muže. Takže pro ni začíná „souboj“. Ale to už jsem asi prozradila víc, než jsem na začátku chtěla… K onomu „zúčtování“ mimochodem dojde na všech rovinách – vztahových i profesních. Musím říct, že třetí řadu seriálu napsal Petr Kolečko krásně – děj graduje do emotivního finále, fakt se mu to hodně povedlo. Pravda, samotné natáčení bylo někdy hodně složité, protože probíhalo v noci, na ledě, ale protože všichni zúčastnění Lajnu milujeme, šli jsme do něj naplno. Byla to opravdu obrovská zábava. Snad to diváci ocení a budou se bavit stejně dobře, jako při sledování dvou předchozích sérií.