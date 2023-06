Syn irského katolíka a ruské židovky Harrison Ford se sice původně vrhl na filozofii a angličtinu, se školní morálkou a soustředěním byl ale na štíru, a tak se dal na herectví. Bezpochyby to tak mělo být. Jinak by svět zůstal mimo jiné bez Indiany Jonese a Hana Sola.

Harrison Ford (vlevo) se Seanem Connerym ve filmu Indiana Jones a Poslední křížová výprava | Foto: se svolením Falcon

Dnes má Harrison Ford za sebou úctyhodnou kariéru lemovanou spoluprací s renomovanými režiséry Sydneym Pollackem, Stevenem Spielbergem, Alanem J. Pakulou, Mikem Nicholsem a Ridleym Scottem a zásadními filmy jako Blade Runner, Podezření, Uprchlík, Svědek či sériemi Star Wars a Indiana Jones. Zahrál si i v Coppolově Apokalypse. Na plátně podnikal všemožná dobrodružství a objevoval půvab žen, jako byly Julia Ormondová, Sigourney Weaverová, Rachel McAdamsová, Emmanuelle Seignerová či Michelle Pfeifferová.

Zatím poslední film zmíněné série Indiana Jones a nástroj osudu režírovaný Jamesem Mangoldem má být jedním z taháků letošního léta. „Zestárl jsem s Indianou a ten teď musí do penze. Copak to na mě není vidět? Potřebuju si sednout a relaxovat,“ vtipkoval herec na setkání s médii během světové premiéry filmu v Cannes. Tak nějak to asi plánuje - klidný důchod na ranči ve Wyomingu se třetí manželkou Calistou Flockhartovou a svými koníčky včetně rybaření a létání.

Bič a klobouk Indiany Jonese už osmdesátiletý herec definitivně odložil, v kinech nicméně právě teď dokazuje, že je i v posledním dobrodružství s „nástrojem osudu“ stále v kondici. Ostatně s filmem už od půlky června cestuje po národních premiérách - představil ho v Los Angeles, v Berlíně, v italské Taormině a také v Londýně. Bezesporu ho ale ještě na plátně uvidíme. A rozhodně ne jako penzistu na lavičce. Ostatně jeho dalším projektem je marvelovka Captain America: Brave New World.