Speciál věnovaný známému čaroději se jmenuje Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic a jde o velkolepou poctu slavné filmové sérii. Odvysílá ji první den nového roku stanice HBO GO. V pořadu vystoupí ústřední herci Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson, kteří se společně s režisérem Chrisem Columbusem a dalšími herci z osmi filmů o Potterovi vrátí do Bradavic. Oslaví tu výročí prvního dílu Harry Potter a Kámen mudrců, který měl premiéru před 20 lety.