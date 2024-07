Igor Orozovič: Moje tvorba je velký stylový mišmaš

close info Zdroj: Supraphon/Lucie Levá zoom_in Herec a teď už i profesionální zpěvák Igor Orozovič.

Divadelní a filmový herec Igor Orozovič odstartoval před dvěma lety sólovou hudební dráhu. Nedávno dokonce pokřtil desku nazvanou tajnosnubně Když chlap svléká tmu. „Album je pro mě prostředek, jak písně zvěčnit. Radost pro mě ale pramení spíš z jevištní zkušenosti. Nějakou dobu jsme hledali i zvuk kapely, její vyzařování, protože moje tvorba je velký stylový mišmaš. Čekali jsme, kam se to všechno vyvine, jak budou písničky fungovat na lidi a taky na mě. Teprve potom jsme se rozhodli desku vydat. Kdybych vyplivl něco hned na začátku, bylo by to asi hodně zmatené,“ vysvětlil v rozhovoru pro Deník.

| Video: Youtube

Už zanedlouho Igor Orozovič & Co odehrají dva open air koncerty – 27. srpna v brněnském Letním kině Špilberk a 29. srpna na Letní scéně Musea Kampa v Praze – na kterých zazní nejen písně ze zmíněného alba, ale fanoušci se mohou těšit i na několik speciálních hudebních překvapení. „Čím víc hrajeme, tím se to víc vyplácí. Taky na sobě pozoruju větší jevištní uvolněnost i ve smyslu komunikace s publikem. Tyhle zkušenosti musí člověk nabírat postupně, nemůže si je naplánovat, vymyslet. Tak to podle mě nefunguje,“ řekl herec, který stále působí na své domovské scéně Národního divadla v inscenacích Hamlet, Naši furianti, Hordubal, Mnoho povyku pro nic a dalších. Můžete ho ale vidět i v Divadle Komedie, Divadle pod Palmovkou či na scéně Divadla Ungelt. A s hudebním představením Marta, uváděném Letní scénou Musea Kampa, se Orozovič 18. července představí na festivalu Colours of Ostrava.