Už druhý kreativní experiment dopřeje sobě i divákům Divadlo Na zábradlí. Po premiéře audiowalku, v němž herci provedli limitované skupiny diváků staroměstským uličkami, je tu inscenace Ahoj vesmíre!

Inscenace Ahoj vesmíre! | Foto: KIVA

Jak název napovídá, bude se týkat kosmických motivů a publikum zavede do exkluzivního prostoru Planetária Praha ve Stromovce. Režisér Jan Mikulášek přichystal s herci autorskou inscenaci, jež se odehrává v prostředí vědecké konference We Are The Humans 2021. Jejím cílem je shodnout se spolu s diváky na znění zprávy určené mimozemským civilizacím. Akci má na starost vědecký tým vedený manželi Lindou a Tomem Goodmanovými (Kateřina Císařová a hostující Jan Cina), kteří mají dohlédnout na to, aby daná zpráva co nejlépe reprezentovala lidskou civilizaci.